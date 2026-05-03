Merz spune că disputa sa cu Trump nu are legătură cu reducerea trupelor americane din Germania

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că trebuie să accepte faptul că președintele Donald Trump nu împărtășește opiniile sale pentru a putea colabora cu Statele Unite în cadrul NATO, dar a subliniat că nu există nicio legătură între divergențele lor și retragerea planificată a unor trupe americane din Germania, notează Reuters.

Merz a respins sugestiile potrivit cărora criticile sale la adresa planurilor SUA privind Iranul ar fi determinat anunțul făcut vineri de Washington, conform căruia Statele Unite își vor reduce prezența militară din Germania, cea mai mare bază europeană a sa, cu 5.000 de soldați.

Merz pusese sub semnul întrebării existența unui plan de ieșire al lui Trump pentru Orientul Mijlociu și spusese că SUA sunt „puse într-o situație stânjenitoare” în negocierile cu Iranul. Trump l-a numit ulterior pe Merz un lider „ineficient”.

„Trebuie să accept că președintele american are o viziune diferită de a noastră asupra acestor subiecte. Dar asta nu schimbă faptul că rămân convins că americanii sunt parteneri importanți pentru noi”, a declarat Merz pentru postul public ARD, într-un interviu care urmează să fie difuzat duminică seară.

Întrebat dacă planurile SUA de reducere a numărului de trupe din Germania au legătură cu disputa dintre cei doi lideri, Merz a răspuns: „Nu există nicio legătură”.

Trump a cerut încă din primul său mandat reducerea prezenței militare americane în Germania și a insistat în repetate rânduri ca europenii să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

Anunțul de vineri este văzut și ca o renunțare la planul administrației Joe Biden de a desfășura în Germania un batalion american dotat cu rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Decizia reprezintă o lovitură pentru Berlin, care susținuse această măsură ca pe un mijloc puternic de descurajare împotriva Rusiei, în timp ce statele europene își dezvoltă propriile astfel de arme.

Merz a spus că Trump nu s-a angajat niciodată ferm față de acest plan și că este puțin probabil ca SUA să renunțe la asemenea sisteme de armament, adăugând: „Dacă nu mă înșel, americanii nici măcar nu au suficiente pentru ei în acest moment.”