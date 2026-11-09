Merz spune că Germania se confruntă cu un test istoric pe fondul creșterii antisemitismului: „A devenit omniprezent”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Germania se confruntă cu un test al angajamentului său de a proteja comunitatea evreiască, condamnând „imaginea înfiorătoare” a grădinițelor și sinagogilor păzite de polițiști înarmați și protejate cu geamuri antiglonț.

Într-un discurs susținut la o sinagogă din München, la aniversarea pogromului din 1938 cunoscut sub numele de „Noaptea de cristal”, care a prevestit Holocaustul nazist, în urma căruia au fost uciși peste 6 milioane de evrei europeni, Merz a afirmat că antisemitismul a devenit „omniprezent”, potrivit Reuters.

„Îl vedem și îl auzim pe străzile noastre, în orașele noastre, în orașele vecinilor noștri europeni și în întreaga lume, în parlamente, în cluburi și în școli”, a declarat el.

„De aceea, acesta este momentul adevărului pentru «Niciodată din nou», expresie pe care o rostim atât de des”, a adăugat cancelarul german.

Merz a afirmat că guvernul său va face tot ce îi stă în putere pentru a proteja viața evreiască în Germania și în străinătate. De asemenea, el a reafirmat sprijinul de lungă durată al Germaniei pentru Israel, despre care a spus că „face parte din responsabilitatea noastră istorică”.

În anii precedenți, cei doi predecesori ai lui Merz în funcția de cancelar, Angela Merkel și Olaf Scholz, și-au asumat angajamente similare privind protejarea comunității evreiești și a instituțiilor acesteia din Germania, precum și combaterea antisemitismului.

Potrivit celui mai recent raport anual al RIAS, o organizație care monitorizează incidentele antisemite, acestea au fost înregistrate la o „scară dramatică” de la începutul războiului din Fâșia Gaza, în 2023. Anul trecut au fost raportate 8.725 de astfel de incidente, de peste trei ori mai multe decât în 2022, ceea ce înseamnă aproximativ 24 pe zi.

Autoritățile palestiniene afirmă că peste 74.000 de persoane au fost ucise în ofensiva israeliană din Fâșia Gaza, lansată după ce luptători conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în sudul Israelului, pe 7 octombrie 2023.

Ilse Aigner, președinta Parlamentului landului Bavaria, desemnată luni de Merz drept candidata conservatorilor pentru a deveni prima femeie președinte al Germaniei, a declarat că nesiguranța resimțită de mulți evrei din această țară este „o rușine pentru țara noastră”.

„Kristallnacht”, sau „Noaptea de cristal”, a fost un val de violențe împotriva evreilor, însoțit de jafuri și distrugeri ale proprietăților acestora, care a început la 9 noiembrie 1938. Denumirea face referire la cioburile de sticlă care au acoperit străzile din fața sinagogilor, magazinelor și locuințelor evreiești, după ce acestea au fost vandalizate.