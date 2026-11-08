Mesaj al unui europarlamentar român înaintea venirii la București a șefei CE: „Trebuie să fie un moment al deciziilor concrete. Sunt două probleme esențiale”

Vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentarul PSD Victor Negrescu, spune că vizita pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o va face luni în România „trebuie să fie un moment al deciziilor concrete pentru securitatea țării noastre și pentru investițiile europene”.

Ursula von der Leyen, care vine luni la București, se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune, într-un mesaj postat duminică pe Facebook, că „prioritatea imediată este operaționalizarea Hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră, cu un rol central pentru România și în mod special Constanța”:

„Am susținut acest obiectiv prin amendamente la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, dar și pentru 2027. Este important ca această inițiativă să treacă de la angajamente politice la finanțare, un calendar clar și capacități operaționale concrete”.

El spune că vizita este și o oportunitate pentru a discuta „două dosare esențiale” pentru România:

Viitorul buget european pentru perioada 2028–2034.

Restanțele din PNRR.

„România are nevoie de alocări consistente pentru agricultură, coeziune, infrastructură, securitate și dezvoltarea comunităților locale. Totodată, să ne asigurăm că fondurile nu sunt condiționate, că alocările financiare nu pot fi tăiate și că fondul de competitivitate este distribuit echitabil. Negocierile sunt în desfășurare, iar interesele României trebuie apărate de acum, nu când deciziile vor fi deja luate. Trebuie să găsim soluții pentru recuperarea întârzierilor PNRR, finalizarea cererilor de plată și evitarea pierderii fondurilor europene”, adaugă europarlamentarul.