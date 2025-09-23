Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a transmis luni, la ONU, un mesaj dur Moscovei privind încălcarea spațiului aerian al NATO, avertizând-o să nu vină să se plângă dacă îi vor fi doborâte avioanele care fac așa ceva.

„Nu sunteți în stare să trăiți în pace cu vecinii voștri”, le-a spus rușilor Sikorski în cadrul unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU la New York, convocată după ce trei avioane militare ale forțelor Moscovei au intrat vineri în spațiul aerian estonian timp de 12 minute.

„Dacă acestea au fost accidente, de ce nu le-a recunoscut imediat și și-a cerut scuze?”, s-a întrebat Sikorski, care nu este numai ministru de externe, ci și vicepremier al Poloniei. „Nu am auzit nicio scuză, doar minciuni”, a subliniat el.

„Știm că nu vă pasă de dreptul internațional și că sunteți incapabili să trăiți în pace cu vecinii voștri”, a spus înaltul oficial polonez, acuzând „naționalismul nebunesc” al Moscovei, „care conține o dorință de dominație care nu se va opri până când nu va realiza că vremea imperiilor s-a încheiat și că imperiul vostru nu va fi refăcut”.

Fiecare atac cu drone al eroilor din Forțele Armate ale Ucrainei, Dumnezeu să-i binecuvânteze, aduce această zi mai aproape. Operațiunea voastră militară specială de trei zile nu a putut cuceri Donbasul nici măcar în zece ani”, a spus el.

Sikorski: „Ați fost avertizați”

„Dar potențialul pentru greșeli criminale și catastrofale din partea Rusiei există în continuare. Prin ordonarea mobilizării în 1914, ați precipitat începutul Primului Război Mondial, care a însângerat Europa și a dus la revoluția bolșevică. Prin semnarea pactului Hitler-Stalin, ați contribuit la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, cel mai sângeros din istorie. Prin sovietizarea Europei Centrale, ați provocat Războiul Rece. Nu începeți altul. Suntem democrații pașnice care am evitat cu grijă să ne alăturăm în mod activ încercării voastre de a recuceri Ucraina. Dar nu ne vom lăsa intimidați”, a declarat ministrul polonez.

„Dacă o altă rachetă sau un alt avion intră în spațiul nostru aerian fără permisiune – fie în mod deliberat, fie din greșeală – și este doborât, iar resturile cad pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”, a continuat Sikorski.

„Ați fost avertizați”, a mai spus el.

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, a spus și ea că, dacă ar fi fost o greșeală, Moscova ar fi avut suficient timp să-și ceară scuze.

În schimb, a arătat o „tendință” de a testa granițele europene, a declarat ea, subliniind că „Rusia va continua să provoace atâta timp cât îi vom permite”.

Trei avioane rusești au pătruns, vineri, în spațiul aerian estonian, unde au survolat timp de 12 minute, înainte ca avioane NATO să fie trimise pentru a le intercepta. Ulterior, regimul de la Tallinn a anunțat că a cerut activarea Articolului 4 al NATO, la fel cum făcuse și Polonia cu zece zile înainte, când a reclamat că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian.

În timp ce reacțiile privind incidentul din Estonia încă veneau, Polonia a reclamat că două avioane rusești au intrat într-o zonă de siguranță de lângă o platformă a sa din Marea Baltică.

În această lună, dronele Rusiei au încălcat și spațiile aeriene ale României și Poloniei.

În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

În Polonia, autoritățile au reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești în noaptea de 9 spre 10 septembrie.