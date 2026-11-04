Mesaj cu tâlc al lui Victor Ponta, după înfrângerea republicanilor lui Trump

Admirator asumat al lui Donald Trump, fostul premier Victor Ponta transmite în ziua în care republicanii au pierdut alegerile intermediare un mesaj care se leagă de momentul în care el a demisionat din funcția de premier ca urmare a protestelor după tragedia din Colectiv.

El a renunțat la mandatul de premier în urmă cu exact 11 ani, pe 4 noiembrie 2005.

Victor Ponta a publicat pe Facebook, la secțiunea Povești, un fragment din declarația sa din momentul demisiei.

„Vreau să fac o singură observaţie, şi nu mă refer la nimeni în mod special: cei care speculează politic suferinţa oamenilor, mai devreme sau mai târziu, vor plăti un preţ foarte scump. Și mi-e teamă că o să am dreptate”, este fragmentul publicat de fostul premier.

Anterior, în aceeași secțiune, Ponta facuse două postări referitoare la alegerile din SUA.

Victor Ponta este un admirator declarat al președintelui SUA. El a fost în vizită la complexul lui Donald Trump, Mar-a-Lago, în decembrie 2024, susținând că a avut și o discuție atunci cu președintele american care nu inaugurase al doilea mandat la acel moment.

Victor Ponta a împrumutat din filosofia lui Trump și la alegerile trecute a apărut cu o șapcă roșie pe care scria „România pe primul loc”, după „America first”.