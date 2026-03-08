Mesaj de 8 martie pentru nepoată: Are 86 de ani, a fost canotoare în generația lui Patzaichin și a ajuns să aibă o comunitate digitală în jurul modei

De 8 martie, HotNews a vorbit cu o femeie aparte. Ema-Victoria Drăgan a fost canotoare de performanță, din generația lui Ivan Patzaichin, profesoară de sport, directoare de școală. Este mamă, bunică și străbunică, dar ceea ce nu și-ar fi imaginat niciodată, cel puțin nu până la vârsta de 80 de ani, a fost că va ajunge fotomodel. Într-o lume a standardelor de imagine restrictive și ireale, exemplul ei arată că frumusețea nu are vârstă.

„Sper să fiu exemplu pentru fiica, nepoata și strănepoata mea”, spune Ema-Victoria Drăgan.

Jurnalista Raluca Ion a scris despre Ema-Victoria Drăgan în prima ediție a newsletterului „Partea Bună” de la HotNews. Dacă vreți să primiți, în fiecare vineri dimineață, astfel povești despre partea luminoasă a vieții, vă puteți abona aici.

Ema-Victoria Drăgan s-a născut la Timișoara, în 1940, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. E pe jumătate nemțoaică. În familie, i se spune Omi, bunică în limba germană. Și tot de Omi, Omi Dragan, o știu urmăritorii săi din social media.

„Cine e Omi?”

În urmă cu câțiva ani, Omi Drăgan a mers în Grecia, la nunta nepoatei ei. Naturală și elegantă, a atras imediat privirile celor din jur, deși se simțea puțin stingheră cu atâția oameni necunoscuți în preajmă. Era stingheră mai ales că soțul său, care suferise recent o intervenție chirurgicală, rămăsese acasă.

Câteva prietene ale nepoatei ei au întrebat-o pe aceasta cine e. „- E Omi”, le-a răspuns nepoata. „- Cine e Omi?”, au continuat ele nedumerite. „- Omi e bunica mea”, le-a lămuri ea.

Pozele din Cosmopolitan

O lună mai târziu, Ema-Victoria Drăgan făcea primul ei shooting de fashion, la vârsta de peste 80 de ani. „Pozele au apărut în revista Cosmopolitan. Se pare că a avut succes, am fost văzută și de atunci am intrat în cercul acesta, în nebunia asta a modei”, rezumă ea.

Dacă la ședința foto s-a simțit în largul său, atunci când a fost vorba să apară pe podium au început emoțiile. „Dar am zis: „Merg! Am pornit pe drumul ăsta, merg! Și n-a fost rău.”

Modă și călătorii în locuri îndepărate

De atunci, Ema-Victoria Drăgan, apare în paginile revistelor de fashion și este model pentru branduri cunoscute, precum Ami Amalia.

Chiar dacă spune că pentru ea moda este doar un hobby, a devenit o sursă de inspirație pentru femeile de toate vârstele.

Un alt hobby al ei sunt călătoriile: merge, cu grupuri organizate de turiști, în locuri îndepărtate, chiar dacă soțul ei nu o poate însoți din cauza problemelor de sănătate.

„El e fericit că vede că mă bucur și că vin veselă după călătorii”, spune și adaugă că nu se simte singură în timpul vacanțelor.

„Întotdeauna îți faci prieteni într-un grup de turiști de 30 de persoane cu care stai zece zile. Apoi ținem legătura unii cu ceilalți, ne trimitem câte o vedere: eu sunt acolo, eu sunt dincolo”.

„Până să intru în această în această nebunie cu moda, eu nu m-am fardat”

Omi spune că a avut dintotdeauna o viață activă și ordonată și gene bune, moștenite de la tatăl ei, care a trăit peste 90 de ani. I-a plăcut întotdeauna să se îmbrace elegant, însă nu să se și machieze.

„Până să intru în această în această nebunie cu moda, eu nu m-am fardat, iar acum nu mă fardez decât acolo, la fața locului, când mă machiază ei. Eu n-am un fard acasă. N-am un ruj, trebuie să mă duc la fiica mea, să îmi dea și mie unul dacă vreau să îmi dau pe buze”, povestește Ema-Victoria Drăgan.

Campioană națională și maestră a sportului

Femeia a făcut sport de mică „Mi-a plăcut foarte mult sportul de la școală, Am avut mai întâi ca profesoară de educație fizică o înotătoare, pe urmă o atletă. Și am zis: Vreau să fiu și eu ca ele! M-am apucat mai întâi de înot, apoi, fiind pe malul Begheiului, am văzut bărci și m-am apucat de canotaj.

Am progresat, am devenit campioană națională la juniori, m-au luat în loturile mari și așa m-au recrutat la clubul Steaua. Până când am rămas însărcinatăm ajuns de șase ori campioană națională, am participat la campionate mondiale, la campionate europene, sunt maestra sportului”, povestește Omi Drăgan.

Soțul său, Aurel Drăgan, a fost voleibalist, iar după ce și-au încheiat cariera de sportivi de performanță, ea a devenit profesoară de sport, iar el antrenor.

„Erau cozi la lapte dimineața, la carne, nu exista cu alimente”

Ema Victoria Drăgan povestește că, deși i-a plăcut sportul, nu i-a plăcut niciodată felul în care era nevoită să se îmbrace în timpul antrenamentelor și competițiilor.

„Când făceam sport, stăteam toată ziua în t-shirt-uri, în maiouri și asta toata vara. După ce am terminat sportul, am avut o furie să mă îmbrac frumos. Pe vremea aia, în anii ‘60-’70 poate ați văzut și dumneavoastră din filme nu erau case de modă. Erau cozi la lapte dimineața, la carne, nu exista cu alimente. Și cumpăram materiale și îmi croiam singură ceea ce învățasem de la bunica mea, de la Timișoara”, povestește Omi.

A urmat Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar la examene colegii așteptau să vadă ce ținute și-a mai făcut Ema. „Și toți se minunau”.

Cum poți să te îmbraci elegant din magazine modeste

Când o întâlnesc, Omi poartă un costum alb, iar toca de pe cap îi pune perfect în valoare trăsăturile feței. Pentru că vorbim despre fashion, o întreb ce brand este ținuta.

Râde și îmi povestește că și-a luat separat pantalonii și sacoul, din niște magazine în care nu te-ai aștepta să găsești mare lucru. Pantalonii i-a găsit primii. „Era o dugheană mică, pe la Piața Domenii. Am intrat, aveau niște lucruri frumoase din Italia, pe pantaloni cred că am dat 120 de lei”, povestește.

Ema-Victoria Drăgan, în studioul HotNews

În altă parte a găsit sacoul, tot la vreo sută de lei, și l-a luat fără să fie sigură că nuanța se va potrivi. S-a potrivit la fix. Deși este model pentru branduri scumpe, Ema-Victoria Dragan le vorbește femeilor ori de câte ori are ocazia despre eleganța accesibilă.

„Am zis să fac treaba asta și cât mă ajută sănătatea, să pot să mai arăt doamnelor la diverse întruniri oduri de a se aranja, Nu mă pricep la make-up, la pieptănături mă pricep, să îmi fac părul singură. E foarte simplu”, spune Omi.

Moștenire de la bunica

În perioada interbelică, bunica Emei Drăgan avea la Timișoara un atelier de croitorie, care s-a restrâns în perioada războiului și a dispărut în perioada comunistă. Fără să o fi cunoscut, mă uit, opt decenii mai târziu, la pagina de Instagram pe care nepoata sa, la rândul ei străbunică, apare în ținute elegante. Și îmi dau seama că e ceva ce comuniștii nu au reușit să ia odată cu mașinile de cusut. Ceva a mers și merge încă mai departe.

Astăzi, Ema-Victoria Drăgan spune că este cel mai mândră de fiica, nepoatele și strănepoata ei. „Sper să fiu un exemplu pentru ele”.

La 86 de ani se simte norocoasă pentru viața pe care a avut-o. Face mișcare zilnic; se plimbă și își mătură curtea. „Totul e să nu te lași. Sigur, sunt boli care nu mai te lasă. Dar dacă ai încă posibilitatea să socializezi, să mergi la un vecin, fă-o”, spune ea.

I-a rămas în minte un cuplu care stătea la capătul liniei 331 în București. Se urcau în autobuz, mergeau la Piața Romană și se întorceau înapoi acasă. „Era un tur în care vedeau tot orașul”, spune Ema-Victoria Drăgan.