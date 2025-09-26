Mesaj de la București pentru basarabeni: „Conducerea Republicii Moldova va primi un semnal foarte serios după alegeri”

Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru securitate națională, a spus, la Digi24, că alegerile din Moldova sunt urmărite cu atenție la București și în Uniunea Europeană, care va trimite Chișinăului „un semnal foarte serios” după alegeri, în funcție de rezultatul acestor alegeri.

Invitat să comenteze declarații recente ale fostului președinte Traian Băsescu, potrivit căruia există riscul ca România să aibă, după alegerile din Moldova, un stat la granițele sale condus de politicieni pro-ruși, Cristian Diaconescu a spus:

„Urmărim cu foarte mare atenție alegerile parlamentare. Este nevoie de un nivel de reziliență al cetățenilor Republicii Moldova, poate fără precedent. Consecințele votului vor fi cu rezultate politice și strategice foarte relevante”.

Diaconescu a amintit că Rusia poate aloca fonduri „pentru instrumentalizarea unor gesturi artificiale”, referire la tentativele de mituire a alegătorilor moldoveni, însă sprijinul Uniunii Europene, în special al României, s-a tradus prin 1,9 miliarde de euro granturi nerambursabile care au mersă către domeniile energiei, transporturilor ș.a.

„Conducerea Republicii Moldova va primi un semnal foarte serios după alegeri, într-un sens sau altul”, a spus spus Diaconescu.

El a afirmat că un succes al forțelor pro-ruse ar putea crea „o nouă enclavă Kaliningrad” la granița României, în contextul în care Rusia are ca țel controlul gurilor Dunării. „Federația Rusă niciodată nu și-a ascuns intenția de a asocia această zonă cu interesele sale”, a adăugat Diaconescu.