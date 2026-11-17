Statul român nu va mai avea atât de mulţi bani de subvenţii, scheme de sprijin şi vouchere pentru că resursele sale vor trebui direcționate către câteva domenii critice: apărare, educaţie, infrastructură, a transmis marţi consilierul prezidenţial Radu Burnete, antreprenorilor prezenţi la Topul Naţional al Firmelor Private din România.

„Vă rog să fiţi realişti, şi pragmatici, şi conştienţi că statul român nu va mai avea atât de mulţi bani de subvenţii, scheme de sprijin, vouchere şamd, pentru că resursele statului, acum, în aceste vremuri, trebuie să meargă către câteva domenii critice: apărare, educaţie, infrastructură. I se cere statului român lucruri pe care trebuie să le ofere: să debirocratizeze, să combată mai eficient evaziunea fiscală sau să îi sancţioneze pe cei care vă fac concurenţă neloială, să reformeze legislaţia alambicată din achiziţiile publice şi să reducă corupţia din achiziţiile publice”, a declarat consilierul prezidenţial, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, antreprenorii români trebuie să aibă acces nediscriminat la contractele publice, dar pentru că sunt competitivi, nu pentru că sunt români.

„Vă rog să nu credeţi în tentaţia naţionalismului economic, pentru că Europa este indispensabilă pentru noi. Cereţi statului român să vă ofere o justiţie corectă şi rapidă, ca să nu mai staţi ani de zile prin tribunale. Cereţi-i să-şi eficientizeze propriile investiţii şi să nu mai risipească bani pe ştim noi ce, şi să-şi concentreze resursele în investiţii publice care generează creştere economică (…) Şi un ultim gând, pentru că venim şi sunteţi într-o lume a patronatului şi a dialogului social, cred că trebuie să fiţi atenţi şi la salariaţii dumneavoastră”, a mai spus Burnete.

În opinia sa, modelul de finanţare a economiei României trebuie să se schimbe iar statul să devină mai eficient şi să cheltuiască mai puţin.

„Urmează un nou cadru financiar al Uniunii Europene, dar transferul de fonduri europene dinspre Vest spre Est o să scadă. Şi scade! Şi pentru că România e o ţară mai dezvoltată, n-o să mai vină nimeni cu zeci de miliarde de la Bruxelles. Şi e un lucru cu care trebuie să ne obişnuim. De asemenea, vedeţi situaţia financiară complicată în care suntem. Am creat deficite destul de mari în ultimul deceniu şi acum trebuie să le achităm. Sigur, deficitele astea au mers către multe investiţii publice, ne apropiem de 2.000 km de autostradă, dar datoriile trebuie plătite”, a arătat consilierul prezidenţial.

Cea de-a 34 ediţie a „Topului Naţional al Firmelor Private din România” are loc, marţi, la Ateneul Român.

În cadrul evenimentului, vor fi premiaţi antreprenorii care s-au remarcat prin rezultate de excepţie, evaluate în funcţie de profitul brut, cifra de afaceri, productivitate şi performanţă globală în afaceri.

Premiile sunt acordate la mai multe niveluri – naţional, regional şi judeţean, precum şi pe domenii de activitate. În fiecare dintre aceste categorii vor fi recunoscute companiile de toate dimensiunile, de la micro-întreprinderi până la firme mari sau cele nou-înfiinţate.