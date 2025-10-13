Mesaj din Germania pentru București: „Suntem clar hotărâți să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România”

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a promis luni României și Bulgariei sprijin împotriva Rusiei, în cadrul unei vizite de două zile în cele două țări, relatează dpa, conform Agerpres.

Cele două state sunt „parteneri cruciali pentru securitatea și stabilitatea Europei”, a declarat Wadephul înainte de plecarea sa.

„Europa de Sud-Est este un punct strategic central al continentului nostru”, a argumentat el.

Amenințarea la adresa frontierelor externe ale UE și a flancului sud-estic al NATO poate fi observată în Marea Neagră, în contextul războiului Rusiei în Ucraina, a afirmat ministrul.

„Tot aici se va decide dacă Europa rămâne capabilă să acționeze – în ceea ce privește securitatea, solidaritatea și dezvoltarea în continuare a uniunii noastre”, a adăugat el.

Wadephul urmează să se întâlnească luni, la Sofia, cu omologul său bulgar, Gheorg Gheorghiev, înainte de a zbura marți la București pentru a se întâlni cu ministrul român de externe, Oana Țoiu.

În ceea ce privește recentele încălcări ale spațiului aerian românesc de către dronele rusești, Wadephul a declarat că atacurile asupra suveranității unui partener NATO sunt inacceptabile.

„Suntem clar hotărâți să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România”, a spus el, citat de dpa.

Între timp, Bulgaria servește drept model pentru țările din Balcanii de Vest, arătând cât de strâns legate sunt securitatea și integrarea, a explicat Wadephul.

El a descris aderarea iminentă a țării la zona euro drept un semnal puternic de stabilitate pentru Sofia și pentru Europa în ansamblu.

Bulgaria urmează să înlocuiască leva cu euro în ianuarie, devenind al 21-lea membru al zonei euro.

Ministerul de Externe de la Berlin a declarat că discuțiile cu Wadephul vor viza cooperarea economică, eforturile de a stimula competitivitatea europeană și agenda de extindere a UE.

Wadephul plănuise inițial să își înceapă călătoria la Atena pentru a discuta cu omologul său grec Giorgos Gerapetritis, înainte de a continua spre Sofia.

Cu toate acestea, etapa de la Atena a fost anulată după ce Gerapetritis a plecat în Egipt pentru ceremonia de semnare a planului de pace din Gaza.