Semnalul lui Kim Jong Un pentru Teheran: Susținere pentru noua putere din Iran și un mesaj pentru Trump

Kim Jong Un și fiica sa, Ju Ae, urmăresc testele cu rachete de croazieră strategice lansate de pe distrugătorul Choe Hyon, 10 martie 2026. Credit line: STR / AFP / Profimedia

Coreea de Nord a anunțat miercuri că recunoaște oficial noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. În același timp, Phenianul a condamnat acțiunile militare ale SUA și Israelului în regiune, pe care le consideră o amenințare la adresa păcii.

„În ceea ce priveşte recentul anunţ oficial conform căruia Adunarea Experţilor din Iran l-a ales pe noul lider al Revoluţiei Islamice, respectăm dreptul şi alegerea poporului iranian de a-şi alege liderul suprem”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agenţia oficială de ştiri KCNA, potrivit Agerpres.

Mojtaba Khamenei a devenit oficial duminică noul lider al Iranului. Acesta l-a înlocuit pe tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis pe 28 februarie, în prima zi a operațiunilor militare americano-israeliene.

Phenianul, un aliat tradițional al Teheranului și adversar declarat al Washingtonului, a reacționat dur și a calificat atacul asupra liderului iranian drept un „act ilegal de agresiune”.

Această poziție a fost reiterată miercuri de către purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, care a avertizat că Statele Unite și Israelul „subminează fundamentele păcii și securității regionale și exacerbează instabilitatea la nivel global”.

Deși a ignorat inițial propunerile pentru un nou summit, Kim Jong Un a declarat recent că cele două țări s-ar putea „înțelege bine”, însă doar dacă Washingtonul acceptă statutul de putere nucleară al țării sale.

Tot miercuri, agenția de stat KCNA a anunțat că liderul suprem a supravegheat personal noi teste cu rachete de croazieră de pe un distrugător. La aceste teste, Kim Jong Un a fost însoțit de fiica sa, Ju Ae. Prezența ei alături de tatăl său subliniază continuitatea regimului.

Aceste manevre au loc în timp ce Statele Unite și Coreea de Sud desfășoară exerciții militare anuale, pe care Phenianul le consideră acum repetiții pentru „război”.