Mesaj din USR privind condițiile puse de PSD coliției: „Suntem 100% aliniați”/ Ce spune Buzoianu despre funeraliile lui Ion Iliescu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, la Digi24, că reprezentanţii USR sunt „sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor, propuneri anunţate luni de liderul partidului, Sorin Grindeanu. Diana Buzoianu a vorbit şi despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu, afirmând că, aşa cum PSD are dreptul de a solicita onoruri pentru fostul preşedinte, şi USR are dreptul „de a ridica un semn de întrebare” cu privire la acesta.

„Dacă discuţia este legată de privilegii, suntem 100% aliniaţi, USR nu şi-a pus niciodată vreun vot pentru înfiinţarea unor privilegii. Ba, din contră, toate voturile noastre, de-a lungul timpului există un istoric de ani de zile în care am votat împotriva înfiinţării unor noi privilegii şi pentru desfiinţarea privilegiilor. Deci aici suntem cu siguranţă aliniaţi. Dacă vorbim de pensiile speciale, eu sunt convinsă inclusiv că putem să ridicăm discuţia foarte serioasă despre pensiile primarilor şi viceprimarilor care aşteaptă, în fiecare an sunt abrogate. E un articol care în fiecare an e abrogat şi de fiecare an nu ştim dacă în anul respectiv se naşte o nouă pensie specială sau nu. Deci sunt o grămadă de puncte pe privilegii cu care suntem perfect de acord că trebuie să fie desfiinţate”, a afirmat, potrivit News.ro, Diana Buzoianu, referindu-se la propunerile formulate de PSD prin vocea preşedintelui Sorin Grindeanu.

Diana Buzoianu a vorbit şi despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu.

„Noi am respectat dreptul dumnealor de a avea toate onorurile care trebuiau să fie purtate din partea dumnealor faţă de fostul preşedinte Iliescu. Noi avem şi noi un drept care trebuie, la fel, să fie respectat, de a ridica un semn de întrebare cu privire la istoria şi la, până la urmă, ce a lăsat în urmă domnul Iliescu. Este un drept, să ni-l respectăm unii altora”, a afirmat Buzoianu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei, printre acestea regăsindu-se şi adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor.

„În primul rând, PSD condiţionează participarea de acum la şedinţele Coaliţiei de următoarele lucruri. Unu, adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenţii, atât la nivel central cât şi la nivel judeţean. Pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcţii regionale care nu-şi mai au rostul (…) reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, reducerea indemnizaţiilor şi toate lucrurile pe care dumneavoastră le ştiţi legate de eliminarea privilegiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD-ul revine la şedinţele coaliţiei”, a anunţat Sorin Grindeanu, luni, după şedinţa conducerii PSD.