Mesaj dur al Papei Leon de Floriile Catolice: Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care pornesc războaie

Papa Leon a spus că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor care încep războaie și au „mâinile pătate de sânge”, într-o declarație neobișnuit de dură în contextul în care războiul din Iran a intrat în a doua lună, notează Reuters.

Vorbind către zecile de mii de oameni din Piața Sfântul Petru în Duminica Floriilor, sărbătoarea care deschide cea mai sfântă săptămână a anului în perioada premergătoare Paștelui pentru cei 1,4 miliarde de catolici din lume, suveranul pontif a spus că Iisus nu poate fi folosit pentru a justifica niciun război.

Papa a cerut oprirea imediată a războiului din Iran

„Acesta este Dumnezeul nostru: Iisus, Regele Păcii, care respinge războiul, pe care nimeni nu-l poate folosi pentru a justifica războiul”, a spus Leon, primul papă american, mulțimii adunate sub un soare strălucitor.

„(Iisus) nu ascultă rugăciunile celor care poartă război, ci le respinge, spunând: «Chiar dacă vă rugați mult, nu vă voi asculta: mâinile voastre sunt pline de sânge»”, a spus el, citând un pasaj din Biblie.

Leon nu a pomenit numele niciunui lider mondial, dar în ultimele săptămâni și-a intensificat criticile la adresa războiului din Iran.

Papa, cunoscut pentru faptul că își alege cuvintele cu grijă, a cerut în repetate rânduri un armistițiu imediat în conflict și a declarat luni că loviturile aeriene sunt nediscriminatorii și ar trebui interzise.

„Iisus nu a purtat niciun război”

Unii oficiali americani s-au folosit de motive creștine pentru a justifica atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului din 28 februarie.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care a început să conducă slujbe de rugăciune creștine la Pentagon, s-a rugat miercuri pentru „o violență copleșitoare împotriva celor care nu merită milă”.

Duminică, Leon a făcut referire la un pasaj din Biblie în care Iisus, pe punctul de a fi arestat înainte de crucificare, l-a mustrat pe unul dintre discipolii săi pentru că l-a lovit cu sabia pe cel care îl aresta.

„(Iisus) nu s-a înarmat, nu s-a apărat și nu a purtat niciun război. El a revelat chipul blând al lui Dumnezeu, care respinge întotdeauna violența. În loc să se salveze, a permis să fie răstignit pe cruce”, a spus Leon.