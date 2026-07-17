Mesaj dur al Verzilor europeni către autoritățile din România, pe tema marșului Pride de la Oradea: „Interzicerea este un semn al regresului democratic”

Partidul Verde European și SENS România au cerut Guvernului României și Primăriei orașului Oradea să permită desfășurarea în siguranță a Oradea Pride 2026, marșul pentru drepturile comunității LGBTIQ+, potrivit unui comunicat primit de HotNews. Consiliul Europei și peste o sută de organizații civile din Europa au lansat în ultimele zile apeluri similare.

Verzii europeni s-au alăturat apelurilor lansate tot mai insistent din Europa și România către autoritățile din Oradea, acuzate că în ultimii ani au blocat desfășurarea marșului Pride. Anul acesta, Oradea Pride este programat să aibă loc pe 25 iulie.

„Timp de patru ani consecutivi, organizatorii, organizația locală LGBTQIA+ Ark Oradea, au fost împiedicați să organizeze un marș Pride în oraș. Relatările publice indică faptul că, în acest an, autoritățile locale intenționează să respingă cele peste o sută de trasee propuse de organizatori și să ofere, în schimb, doar un punct de adunare static, ceea ce demonstrează că este vorba de mai mult decât o simplă chestiune administrativă”, spune un comunicat semnat de Verzii Europeni și de partidul SENS România.

„Persoanele LGBTQI+ nu vor accepta această reprimare a drepturilor lor în Oradea, și nici nu ar trebui să o facă. Niciunei municipalități din Uniunea Europeană nu ar trebui să i se permită să creeze de facto «zone fără Pride» prin obstrucționare birocratică”, a declarat Vula Tsetsi, copreședintă a Partidului Verde European.

„Un semn al regresului democratic”

Europarlamentari europeni și politicieni români s-au alăturat criticilor.

„Interzicerea marșului Pride nu numai că încalcă o multitudine de legi, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, dar este și un semn al regresului democratic care nu are ce căuta în Uniunea noastră”, a declarat și Kim van Sparrentak, europarlamentară din grupul Verzilor/EFA și copreședintă a Intergrupului LGBTI din Parlamentul European.

„România nu-și poate permite să devină ceea ce a fost Ungaria sub guvernul lui Viktor Orbán. Nu vom permite acest lucru, nici la nivelul Uniunii Europene, nici în România”, a declarat și Nicolae Ștefănuță, europarlamentar din România, membru al grupului Verzilor/EFA.

„Acesta nu este un favor care să fie acordat după bunul plac al unui primar sau al unui consiliu local. Este un drept fundamental pe care instituțiile publice sunt obligate prin lege să îl faciliteze și să îl protejeze”, a declarat și Florina Presadă, vicepreședintă a partidului SENS din România.

„Autoritățile locale din Oradea trebuie să înțeleagă că un oraș nu poate beneficia de solidaritatea și finanțarea UE, ignorând în același timp valorile fundamentale ale Uniunii, și să se mai numească în mod credibil «oraș european»”, a adăugat ea.

Apel de la Consiliul Europei

Un apel către autoritățile din Oradea a trimis în ultimele zile și Consiliul Europei.

„Sunt îngrijorat de informațiile potrivit cărora Marșul Pride din Oradea din 2026 va fi din nou împiedicat în România. Libertatea de întrunire este un drept al tuturor. Autoritățile ar trebui să colaboreze cu organizatorii, să asigure un traseu sigur și adecvat și să protejeze participanții”, a precizat un mesaj postat pe pagina de Facebook a Comisarului pentru Drepturile Omului.

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, adunarea politică care reprezintă administrațiile locale și regionale din cele 46 de state membre, a cerut de asemenea autorităților locale din Oradea să permită organizarea în siguranță a Marșului Pride.

Iar zilele trecute, peste 120 de organizații ale societății civile din 30 de țări au semnat un apel public prin care solicită autorităților locale din Oradea să respecte libertatea de întrunire și să asigure desfășurarea în siguranță a marșului.

100 de trasee propuse

Asociația ARK Oradea a anunțat încă din 25 iunie că a depus notificarea pentru Marșul Pride în „primul moment legal posibil”, propunând peste 100 de trasee. Organizatorii au explicat că au vrut să elimine din start argumentele administrative invocate de Primărie în anii precedenți.

Variantele includ atât zone centrale, cât și străzi mai mici din apropierea centrului, evitând porțiunile unde circulația pietonală este blocată de lucrări.

Ziarul local Bihoreanul a scris că municipalitatea s-ar pregăti să respingă toate cele peste 100 de variante de traseu propuse de organizatori și, eventual, să accepte doar desfășurarea unei adunări într-un punct fix, la periferia orașului.

Demersurile ARK au venit după ce, anii trecuți, organizatorii s-au lovit de refuzurile primăriei.

În 2025, Primăria Oradea a respins toate cele 11 trasee propuse, susținând că șapte dintre ele traversau zone afectate de lucrări edilitare, iar celelalte patru se suprapuneau cu locuri pentru care fuseseră deja aprobate alte evenimente.

În ciuda refuzului, sute de persoane au participat în vara anului trecut la primul marș Pride desfășurat efectiv pe străzile orașului, sub forma unui protest neautorizat.

Manifestanții nu au fost lăsați de jandarmi să parcurgă traseul central propus, iar pe strada Aurel Lazăr s-au produs tensiuni. Ulterior, Jandarmeria Bihor a anunțat amenzi în valoare totală de 19.800 de lei.