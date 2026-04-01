Mesaj pentru China în privința Strâmtorii Ormuz, de la amiralul care conduce marina franceză

China va trebui, la un moment dat, să se implice mai direct în găsirea unei soluții pentru restabilirea traficului în Strâmtoarea Ormuz, deoarece numărul navelor pe care le are în tranzit este probabil insuficient, a declarat miercuri șeful marinei franceze, potrivit Reuters.

„Nu am văzut marina chineză intervenind pentru a redeschide strâmtoarea. Pe de altă parte, există un dialog politic direct între autoritățile chineze și cele iraniene pentru a se asigura că un anumit număr de nave pot trece”, a declarat amiralul Nicolas Vaujour, în cadrul conferinței de securitate „War & Peace” de la Paris.

„Va fi acest lucru suficient pentru a restabili fluxurile normale de trafic? Nu cred”, a continuat Vaujour.

„Ca urmare, China va trebui probabil să se implice mai direct în dezbatere și să-și arate nemulțumirea față de faptul că strâmtoarea rămâne închisă”, a punctat șeful marinei franceze.

China propune „o fereastră pentru pace”

China a transmis miercuri că inițiativa sa comună cu Pakistanul pentru reducerea tensiunilor în Orientul Mijlociu este deschisă participării altor țări și organizații internaționale, susținând totodată rolul de mediator al Islamabadului pentru promovarea unui armistițiu și inițierea negocierilor de pace, au relatat anterior agențiile EFE și Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a spus miercuri că planul prezentat cu o zi înainte de ambele țări „este deschis” și a salutat „răspunsul și participarea tuturor țărilor și organizațiilor internaționale”, referindu-se la propunerea în cinci puncte convenită după întâlnirea dintre ministrul de externe chinez, Wang Yi, și viceprim-ministrul și ministrul de externe pakistanez, Ishaq Dar.

Mao a adăugat că eforturile de mediere ale Pakistanului, împreună cu cele ale Chinei și ale altor țări, „sunt în concordanță cu interesele comune ale tuturor părților” și a reiterat disponibilitatea Beijingului de a menține comunicarea cu actorii implicați pentru „a pune capăt ostilităților cât mai curând posibil” și „a deschide o fereastră pentru pace”.

Purtătoarea de cuvânt a subliniat că prioritatea este începerea negocierilor cât mai curând posibil și a avertizat că prelungirea conflictului, care durează deja de o lună, are un impact din ce în ce mai mare asupra stabilității regionale, a aprovizionării energetice globale și a funcționării lanțurilor industriale.

Planul propus de China și Pakistan include un armistițiu imediat, sprijinirea negocierilor de pace, protecția obiectivelor fără caracter militar, securitatea rutelor maritime și respectarea Cartei ONU.

Conflictul inițiat de Israel și Statele Unite împotriva Iranului a implicat atacuri asupra infrastructurilor energetice și a afectat traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz – o rută strategică, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial și în jur de 45% din importurile energetice ale Chinei.