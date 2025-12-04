„Mesaj puternic” cu manta, pentru Rusia, de la șeful Luftwaffe. Germania a trimis avioane de vânătoare Eurofighter și soldați în Polonia

Trei avioane Eurofighter ale Escadrilei Tactice 71 „Richthofen”, pe aeroportul Münster-Osnabrück, în Renania de Nord-Westfalia, Germania, pe 9 octombrie 2025. FOTO: Guido Kirchner / DPA / Profimedia

Germania a trimis cinci avioane de luptă Eurofighter și aproximativ 150 de militari în orașul polonez Malbork pentru a ajuta la securizarea spațiului aerian al țării, a anunțat joi forța aeriană germană, potrivit agenției Reuters, care notează că decizia Berlinului vine ca răspuns la incursiunile din septembrie ale dronelor rusești în Polonia.

Avioane de vânătoare poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane de supraveghere italiene AWACS și aparate NATO destinate realimentării în timpul zborurilor au intervenit într-o operațiune de doborâre a dronelor care au intrat în spațiul aerian polonez la mijlocul lunii septembrie.

A fost pentru prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras deschis focul asupra unor aparate rusești după începutul războiului din Ucraina.

Moscova a negat responsabilitatea pentru incidentul din toamnă.

Avioanele germane de vânătoare multirol Eurofighter operează în cadrul misiunii NATO Eastern Sentry și vor rămâne staționate la Malbork, oraș situat la aproximativ 60 de kilometri de Gdansk și la 80 de kilometri de enclava rusă puternic înarmată Kaliningrad, până în martie 2026, a precizat Luftwaffe (aviația militară germană).

„Prin această misiune, transmitem un alt mesaj puternic de sprijin pentru vecinul nostru Polonia și pentru NATO în ansamblu”, a declarat șeful Forțelor Aeriene Germane, Holger Neumann.

Germania a trimis, de asemenea, avioane Eurofighter în România, ca parte a eforturilor NATO de a consolida flancul estic al alianței, pe fondul tensiunilor crescânde cu Rusia.