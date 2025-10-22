Atac rusesc lângă graniță. Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian

Autorităţile au transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea. Populația a fost astfel avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte pe teritoriul naţional, pe fondul războiului din Ucraina, potrivit ISU Tulcea. Un oficial ucrainean a anunțat că rușii au bombardat portul Ismail, aflat la granița cu România.

„În cursul acestei nopţi, în jurul orei 01:10, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Delta» al judeţului Tulcea a transmis un mesaj de avertizare RO-Alert, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, ca urmare a conflictului armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă”, a transmis, miercuri dimineaţă, ISU Tulcea, citat de News.ro.

Populaţia a fost îndrumată să respecte recomandările din mesaj şi să se adăpostească în caz de nevoie, iar în cazul în care au nevoie de ajutor, să solicite sprijin la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

ISU Tulcea a reiterat faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel naţional.

„Pe durata transmiterii mesajului RO-ALERT, care s-a desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 90 de minute, la numărul 112 a fost înregistrat un singur apel, prin care au fost solicitate informaţii suplimentare privind natura avertizării”, a mai precizat sursa citată.

Atac rusesc lângă graniță

Șeful administrației militare pentru regiunea Odesa, Oleg Kipper, a anunțat miercuri dimineața pe canalul de Telegram că rușii au lansat un atac masiv asupra infrastructurii civile din regiunea aflată la Marea Neagră și la granița cu România.

Potrivit oficialului ucrainean, în urma atacurilor cu drone de luptă în orașul Ismail, infrastructura energetică și portuară a fost avariată și au izbucnit incendii.

„Din fericire, nu au existat victime în urma bombardamentului. Alimentarea cu energie electrică a orașului este restabilită treptat, infrastructura critică funcționează cu generatoare”, a declarat Kipper.

Oficialul a declarat în jurul orei 8.40 că există în continuare o alertă aeriană în vigoare în regiune.

Atacuri precedente

Nu este pentru prima dată când oamenii din Tulcea primesc mesaj Ro-Alert, după un atac al Rusiei în Ucraina. În luna septembrie, autorităţile române au transmis o astfel de avertizare urma unui atac al rușilor la granița cu România. Atunci, MApN anunță că au fost ridicate două avioane de luptă F-16 românești și două Eurofighter germane pentru misiuni de cercetare. Și începutul lunii august, IGSU a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea după un atac masiv al Rusiei în zona Ismail. În acest caz, MApN a ridicat de la sol două avioane de luptă F-16.

Anul trecut, mai multe resturi de aparate de zbor fără echipaj au fost găsite în județul Tulcea de autoritățile române ca urmare a atacurilor rușilor în apropiera graniței cu România.

Sursa foto: Dreamstime.com