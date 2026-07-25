Mesaj RO-Alert primit de locuitori din Tulcea: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”

Locuitorii din Tulcea au primit sâmbătă un mesaj de avertizare RO-Alert. În aceeași dimineață, autoritățile române au anunțat că încă o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 minute”, a fost mesajul RO-ALERT pentru tulceni.

Acesta este cel de-al doilea mesaj RO-ALERT pe transmis de către autorităţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă. Vineri, locuitorii din mai multe județe au primit mesajul de avertizare RO-Alert, după ce în timpul nopții un roi de drone s-a apropiat de graniţa fluvială a României, în timpul unui atac rusesc.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că „în această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”.

Incidentul vine la mai puțin de 24 de ore de la momentul în care o dronă care a fost doborâtă, în premieră, în Buzău.