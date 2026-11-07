Mesaj RO-ALERT trimis din greșeală în alte județe. Populația a fost avertizată privind deversarea unui baraj pe râul Bistrița

Un mesaj de avertizare privind deversarea controlată a unui baraj de pe râul Bistriţa a fost transmis, sâmbătă, în jurul orei 16:00, populaţiei din judeţele Brăila şi Galaţi, prin sistemul de înştiinţare şi alarmare la inundaţii. ISU Brăila precizează că mesajul a fost transmis către mai multe judeţe din cauza unei erori de soft, informează News.ro.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, mesajul anunţa o deversare controlată din Barajul Reconstrucţia, de pe râul Bistriţa, în zona acumulării Piatra Neamţ.

Sistemul de înştiinţare şi alarmare la inundaţii funcţionează şi pe raza judeţului Brăila, însă transmiterea mesajului către populaţie s-a produs accidental, ca urmare a unei erori informatice.

„Astăzi, 07 noiembrie 2026, în jurul orei 16.00, din cauza unei erori de soft, în sistemul de înştiinţare-alarmare la inundaţii pe râul Siret, care funcţionează şi pe raza judeţului Brăila, a fost transmis un mesaj către populaţie privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucţia de pe râul Bistriţa, acumularea Piatra Neamţ” menţionează autorităţile brăilene.

ISU Brăila precizează că autorităţile locale şi populaţia din localităţile judeţului aflate în albia majoră a râului Siret vor fi informate operativ în cazul unor astfel de deversări controlate, astfel încât să poată lua măsurile necesare de autoprotecţie.

La scurt timp, şi ISU Galaţi a precizat, în legătură cu mesajul RO-ALERT privind deversarea controlată de apă de la Barajul Reconstrucţia, din judeţul Neamţ, că transmiterea acestuia şi către populaţia din judeţul Galaţi a fost cauzată de o eroare de soft a sistemului de alarmare.

„Menţionăm că mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”, informează reprezentanţii ISU Galaţi.

Potrivit ISU Neamţ, informarea conform căreia sâmbătă, începând cu ora 16:00, la barajul Reconstrucţia are loc o deversare controlată a fost primită de la Hidroelectrica.