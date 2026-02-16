Mesaj șters de echipa lui Erdogan: Vizita în Emirate, amânată pe fondul unor „probleme de sănătate” ale liderului de la Abu Dhabi

Recep Tayyip Erdogan a amânat vizita programată pentru luni la Abu Dhabi, motivând că omologul său din Emirate se confruntă cu o „problemă de sănătate”. Anunțul, postat duminică pe rețeaua X de către președinția turcă, a fost șters rapid, transmite AFP, citată de News.ro.

„Preşedintele nostru, domnul Recep Tayyip Erdogan, a avut o conversaţie la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite. În timpul convorbirii, preşedintele Erdogan şi-a exprimat tristeţea faţă de problemele de sănătate cu care se confruntă (preşedintele) Al-Nahyane şi i-a urat o recuperare rapidă”, a scris duminică seara departamentul de comunicare al preşedinţiei turce pe X, într-un mesaj salvat de AFP.

Mesajul, preluat imediat de mass-media oficială de la Ankara, preciza că Erdogan „se va deplasa în Emiratele Arabe Unite la o dată ulterioară, care va fi stabilită la momentul oportun”.

Postarea a dispărut ulterior de pe conturile oficiale de X ale președinției turce. De asemenea, televiziunea publică turcă TRT a modificat articolul despre amânarea vizitei. Din textul publicat de postul de stat a fost eliminată mențiunea referitoare la „problema de sănătate” cu care s-ar confrunta președintele Emiratelor.

Până la acest moment, autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) nu au emis nicio declarație oficială care să confirme sau să infirme o „problemă de sănătate” a președintelui Mohamed bin Zayed Al-Nahyane.