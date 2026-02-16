Sari direct la conținut
Mesaj șters de echipa lui Erdogan: Vizita în Emirate, amânată pe fondul unor „probleme de sănătate” ale liderului de la Abu Dhabi

Recep Tayyip Erdogan și Mohamed bin Zayed Al Nahyan, în Ankara, pe 16 iulie 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Recep Tayyip Erdogan a amânat vizita programată pentru luni la Abu Dhabi, motivând că omologul său din Emirate se confruntă cu o „problemă de sănătate”. Anunțul, postat duminică pe rețeaua X de către președinția turcă, a fost șters rapid, transmite AFP, citată de News.ro.

„Preşedintele nostru, domnul Recep Tayyip Erdogan, a avut o conversaţie la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite. În timpul convorbirii, preşedintele Erdogan şi-a exprimat tristeţea faţă de problemele de sănătate cu care se confruntă (preşedintele) Al-Nahyane şi i-a urat o recuperare rapidă”, a scris duminică seara departamentul de comunicare al preşedinţiei turce pe X, într-un mesaj salvat de AFP.

Mesajul, preluat imediat de mass-media oficială de la Ankara, preciza că Erdogan „se va deplasa în Emiratele Arabe Unite la o dată ulterioară, care va fi stabilită la momentul oportun”.

Postarea a dispărut ulterior de pe conturile oficiale de X ale președinției turce. De asemenea, televiziunea publică turcă TRT a modificat articolul despre amânarea vizitei. Din textul publicat de postul de stat a fost eliminată mențiunea referitoare la „problema de sănătate” cu care s-ar confrunta președintele Emiratelor.

Până la acest moment, autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) nu au emis nicio declarație oficială care să confirme sau să infirme o „problemă de sănătate” a președintelui Mohamed bin Zayed Al-Nahyane.

