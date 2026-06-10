Mesaj tranșant din USR: Eugen Tomac ar trebui să-și depună mandatul

„Șansele învestiturii unui Guvern Eugen Tomac sunt aproape de zero”, a declarat miercuri senatorul USR Ștefan Pălărie, la RFI. Premierul desemnat a spus anterior că merge până la votul Parlamentului și s-a declarat „încrezător” că votul va fi unul favorabil.

Pentru a fi învestit în funcţia de premier, Eugen Tomac are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică 233 de voturi.

Ștefan Pălărie a spus că majoritatea covârșitoare a membrilor USR va respinge Guvernul Tomac, despre care spune că este o propunere „formată din prieteni PSD sau conserve PSD”.

„USR va avea spre finalul acestei săptămâni o decizie formalizată, trecută printr-un Comitet Politic statutar, dar judecând după starea de spirit a colegilor mei, pentru că au avut loc mai multe întâlniri, discuții cu președinții de filiale județene, discuții cu parlamentarii, într-o majoritate covârșitoare și nu spun 80%, ci mai degrabă 99%, colegii din USR nu văd ca fiind o idee bună un Guvern tehnocrat, care să nu aibă niște mecanisme de răspundere politică”, a spus Ștefan Pălărie, la RFI.

„ E un castel de nisip”

Senatorul USR a mai spus despre Eugen Tomac că „domnia sa în acest moment are pericolul de a deveni o victimă a PSD, un măr otrăvit”.

„Domnia sa invocă responsabilitatea și este un argument corect, dar în momentul în care nu ai partide politice care să te susțină în Guvern, intri în riscul de a avea eventual o oaste de strânsură, adică diferiți parlamentari, care mai de care mai neafiliați, mai de la alte partide și nu ai o construcție durabilă pe termen mediu și lung. E un castel de nisip, care se va prăbuși la prima contră sau la prima dispută politică în Parlament”, a mai spus Pălărie.

Despre șansele învestirii Guvernului Tomac, senatorul USR consideră că „sunt aproape de zero” și spune că Eugen Tomac ar trebui să-și depună mandatul de premier desemnat.

„Da, eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. În momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi învestit și mai degrabă sau de fapt nici un răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid susține această construcție, atunci mi-e teamă că pentru România va fi un lucru mai rău să mergem așa ca într-o farsă până la capăt, ducând România în derizoriu (…). Mai degrabă, un mandat depus e o chestiune și onorabilă și mai responsabilă pentru țară”, a conchis Ștefan Pălărie.

Eugen Tomac insistă că merge mai departe

Marți seară, Eugen Tomac a negat că ar urma să-și depună mandatul primit de la Nicușor Dan de a forma un nou guvern. El se declară în continuare încrezător că va primi votul de învestitură în Parlament.

„Circulă un zvon că mâine (n.r. miercuri) aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

„Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență”, a mai spus Tomac.