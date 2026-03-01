Mesaje de 1 Martie 2026: Urări și felicitări pe care să le trimiți de Mărțișor

Ziua de 1 Marie 2026 marchează începutul primăverii și are o semnificație specială în România. Ziua de 1 Martie este și un prilej ideal pentru a transmite celor dragi gânduri bune și urări.

În România, 1 martie este cunoscută drept „Ziua Mărțișorului”. Este una dintre cele mai cunoscute tradiții din România, oferirea unui mărțișor, alături de o urare. Acum, mărțișorul poate să ia și forma unui mesaj.

Mai jos, o selecție de mesaje și urări de 1 Martie pe care le poți trimite.

Mesaje de 1 Martie 2026:

„La mulți ani de 1 martie! Să începem primăvara cu inimi pline de iubire și suflete deschise către frumusețea vieții!”

„La mulți ani cu sănătate, noroc și iubire! Să fie primăvara cea mai frumoasă și plină de împliniri pentru tine!”

„La mulți ani de 1 martie! Să-ți fie sufletul înflorit ca un câmp de flori și inima plină de căldură și iubire!”

„La mulți ani cu multe împliniri și bucurii în noul început pe care-l aduce primăvara! Să fii fericit!”

„La mulți ani de 1 martie! Să fii mereu înconjurat de oameni dragi și să ai parte de clipe minunate în această primăvară!”

„În fiecare bob de zăpadă topită, să găsești o rază de soare și un strop de fericire! La mulți ani de 1 martie!”

Urări de 1 Martie 2026:

„Fie ca 1 martie să aducă în viața ta o mulțime de flori, zâmbete și momente minunate alături de cei dragi! La mulți ani!”

„Primăvara să-ți aducă liniște în suflet, bucurie în inimă și zâmbete pe buze! La mulți ani de 1 martie!”

„Pe aripile primăverii, să vină în viața ta fericirea, norocul și împlinirea tuturor dorințelor! La mulți ani!”

„Să te înconjoare primăvara cu căldură și lumina ei minunată! La mulți ani de 1 martie!”

„Fie ca primăvara să-ți aducă zile pline de culoare, inimi pline de iubire și suflete pline de fericire! La mulți ani!”

Felicitări de 1 Martie 2026:

„Fie ca primăvara să-ți aducă numai zâmbete, bucurii și realizări! La mulți ani cu fericire!”

„Sărbătoarea primăverii să-ți aducă în suflet liniște, în inimă fericire și în viață împlinire! La mulți ani de 1 martie!”

„Fie ca 1 martie să fie doar începutul unei perioade pline de succese și realizări! La mulți ani cu noroc și fericire!”

„În acest nou început, sărbătorim primăvara și renașterea vieții. La mulți ani și sărbători fericite!”

„În fiecare bob de rouă, să găsești o fărâmă de fericire și în fiecare rază de soare, o rază de speranță! La mulți ani de 1 martie!”

„Primăvara să-ți aducă în viață numai lucruri bune, iar fiecare zi să fie mai frumoasă decât cea precedentă! La mulți ani!”

„Fie ca primăvara să-ți aducă iubirea și fericirea pe care le meriți! La mulți ani de 1 martie!”

„Sărbătoarea începutului de primăvară să-ți umple viața de bucurie, noroc și iubire! La mulți ani!”

„La mulți ani cu o primăvară plină de împliniri și fericire! Sărbătorim împreună frumusețea vieții și a naturii înflorite!”

Tradiția Mărțișorului de 1 Martie

Mărţişorul, un obiect-bijuterie prins într-un şnur alb cu roşu care este oferit celor dragi în 1 martie, a primit de-a lungul timpului semnificaţii diverse – de la vestitor al primăverii, la simbol al renaşterii naturii. Din 2017, tradiţia este inclusă în lista patrimoniului UNESCO.

Originile sărbătorii mărţişorului nu sunt cunoscute exact, dar se consideră că aceasta a apărut pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci şi al fertilităţii şi vegetaţiei. Această dualitate este remarcată în culorile mărţişorului, albul însemnând pace, iar roşul – război.

În general, femeile şi fetele primesc mărţişoare şi le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. În Moldova însă, obiceiul este ca fetele să dăruiască mărţişoare băieţilor.

