Mesaje de 1 Martie 2026: Urări și felicitări pe care să le trimiți de Mărțișor
Ziua de 1 Marie 2026 marchează începutul primăverii și are o semnificație specială în România. Ziua de 1 Martie este și un prilej ideal pentru a transmite celor dragi gânduri bune și urări.
În România, 1 martie este cunoscută drept „Ziua Mărțișorului”. Este una dintre cele mai cunoscute tradiții din România, oferirea unui mărțișor, alături de o urare. Acum, mărțișorul poate să ia și forma unui mesaj.
Mai jos, o selecție de mesaje și urări de 1 Martie pe care le poți trimite.
Mesaje de 1 Martie 2026:
- „La mulți ani de 1 martie! Să începem primăvara cu inimi pline de iubire și suflete deschise către frumusețea vieții!”
- „La mulți ani cu sănătate, noroc și iubire! Să fie primăvara cea mai frumoasă și plină de împliniri pentru tine!”
- „La mulți ani de 1 martie! Să-ți fie sufletul înflorit ca un câmp de flori și inima plină de căldură și iubire!”
- „La mulți ani cu multe împliniri și bucurii în noul început pe care-l aduce primăvara! Să fii fericit!”
- „La mulți ani de 1 martie! Să fii mereu înconjurat de oameni dragi și să ai parte de clipe minunate în această primăvară!”
- „În fiecare bob de zăpadă topită, să găsești o rază de soare și un strop de fericire! La mulți ani de 1 martie!”
Urări de 1 Martie 2026:
- „Fie ca 1 martie să aducă în viața ta o mulțime de flori, zâmbete și momente minunate alături de cei dragi! La mulți ani!”
- „Primăvara să-ți aducă liniște în suflet, bucurie în inimă și zâmbete pe buze! La mulți ani de 1 martie!”
- „Pe aripile primăverii, să vină în viața ta fericirea, norocul și împlinirea tuturor dorințelor! La mulți ani!”
- „Să te înconjoare primăvara cu căldură și lumina ei minunată! La mulți ani de 1 martie!”
- „Fie ca primăvara să-ți aducă zile pline de culoare, inimi pline de iubire și suflete pline de fericire! La mulți ani!”
Felicitări de 1 Martie 2026:
- „Fie ca primăvara să-ți aducă numai zâmbete, bucurii și realizări! La mulți ani cu fericire!”
- „Sărbătoarea primăverii să-ți aducă în suflet liniște, în inimă fericire și în viață împlinire! La mulți ani de 1 martie!”
- „Fie ca 1 martie să fie doar începutul unei perioade pline de succese și realizări! La mulți ani cu noroc și fericire!”
- „În acest nou început, sărbătorim primăvara și renașterea vieții. La mulți ani și sărbători fericite!”
- „În fiecare bob de rouă, să găsești o fărâmă de fericire și în fiecare rază de soare, o rază de speranță! La mulți ani de 1 martie!”
- „Primăvara să-ți aducă în viață numai lucruri bune, iar fiecare zi să fie mai frumoasă decât cea precedentă! La mulți ani!”
- „Fie ca primăvara să-ți aducă iubirea și fericirea pe care le meriți! La mulți ani de 1 martie!”
- „Sărbătoarea începutului de primăvară să-ți umple viața de bucurie, noroc și iubire! La mulți ani!”
- „La mulți ani cu o primăvară plină de împliniri și fericire! Sărbătorim împreună frumusețea vieții și a naturii înflorite!”
Tradiția Mărțișorului de 1 Martie
Mărţişorul, un obiect-bijuterie prins într-un şnur alb cu roşu care este oferit celor dragi în 1 martie, a primit de-a lungul timpului semnificaţii diverse – de la vestitor al primăverii, la simbol al renaşterii naturii. Din 2017, tradiţia este inclusă în lista patrimoniului UNESCO.
Originile sărbătorii mărţişorului nu sunt cunoscute exact, dar se consideră că aceasta a apărut pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci şi al fertilităţii şi vegetaţiei. Această dualitate este remarcată în culorile mărţişorului, albul însemnând pace, iar roşul – război.
În general, femeile şi fetele primesc mărţişoare şi le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. În Moldova însă, obiceiul este ca fetele să dăruiască mărţişoare băieţilor.
