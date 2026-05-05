Mesaje de susținere pentru premierul demis din interiorul PNL: „Mergem mai departe cu Ilie Bolojan!”

Doi lideri de la vârful PNL au transmis mesaje de susținere a lui Ilie Bolojan și împotriva refacerii alianței cu PSD, dar cu alt premier. Mesajele au fost postate la scurtă vreme după ce Cătălin Predoiu a spus că liberalii nu trebuie să părăsească guvernarea.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat că partidul „merge mai departe” cu actualul lider.

„Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!”, a scris pe Facebook primarul Capitalei.

Motreanu: „PSD și AUR să își asume guvernarea”

La rândul său, secretarul general al PNL, Dan Motreanu s-a pronunțat pentru intrarea în opoziție a partidului, guvernarea trebuind să fie preluată de partidele care au demis cabinetul Bolojan.

„PSD și AUR au dărâmat guvernul Bolojan și au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar. Nu poți să dai jos un guvern și apoi să fugi de responsabilitate. În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni”, susține Motreanu.

Secretarul general al PNL susține că partidul trebuie să schimbe radical modul de a face politică, schimbarea care a fost deja începută de Ilie Bolojan.

„Datoria PNL este față de cetățenii care ne-au cerut modernizarea României, asigurarea de șanse egale pentru toți românii și o viață mai bună. Aceste lucruri sunt posibile doar prin schimbarea din temelii a modului de a face politică, schimbare începută de Ilie Bolojan. Modernizarea României nu poate fi făcută prin jumătăți de măsură sau compromisuri în urma cărora să se mențină vechile privilegii”, a conchis Motreanu.

Predoiu: „Trebuie să păstrăm opțiunile”

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, marţi, după ce a fost votată moţiunea de cenzură, că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue.

„PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, a declarat Predoiu, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.

Întrebat despre rezoluțiile adoptate de PNL, el a spus că „acele rezoluții nu pot însemna că nu putem discuta în partid orice va fi”. PNL a votat de două ori că, dacă PSD dărâmă guvernul, cele două partide nu mai pot face alianță.

El a adăugat și că „trebuie să ne păstrăm opțiunile”, când a fost întrebat dacă mai discută cu PSD.

„Lăsăm spațiu de guvernare pentru AUR dacă nu ne întoarcem la guvernare”, a mai spus el.

Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 senatori și deputați, potrivit anunțului oficial, ceea ce înseamnă că Guvernul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament.