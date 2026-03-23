Ședințe acum în PNL și USR privind soarta guvernării. Fritz acuză PSD de „jocuri politice” prin convocarea referendumului intern

Liderii USR s-au reunit în această seară, de la ora 19:00, într-o ședință în care se va discuta despre soarta guvernării. USR vrea să rămână la guvernare, însă vrea să stabilească în ședința de astăzi care să fie poziționarea față de premierul Ilie Bolojan și decizia PSD de a convoca referendum intern, conform surselor HotNews.

La această oră are loc și o ședință a PNL, începută la ora 17:00. Și PNL discută situația de la guvernare, conform surselor HotNews.

Ședința USR este una de tip Comitet Politic Național, adică participă și liderii de filială, pe lângă parlamentarii partidului. PNL s-a reunit în format de Birou Politic Național cu participarea liderilor din conducerea centrală a formațiunii.

Fritz: „PSD se preocupă mai mult de jocuri politice”

La sosirea la ședința USR, președintele partidului Dominic Fritz a criticat referendumul intern prin care PSD invită membrii partidului să voteze dacă vor ieșirea de la guvernare.

„Cetățenii așteaptă de la noi să continuăm cu reformele, să tăiem din privilegii, să reducem privilegii, să asigurăm stabilitate. (…) PSD cu procesul prin care pun la îndoliată această guvernare, arată ca se preocupă mai mult de jocuri politice”, a declarat președintele USR.

Conducerea PSD a decis luni, într-o ședință a Biroului Politic Național care a durat aproximativ o oră, că pe 20 aprilie va avea loc consultarea internă despre care Sorin Grindeanu vorbește de la finalul lunii decembrie, spun surse HotNews.

⁠„Voi propune colegilor azi și o rezoluție în sensul în care dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern și dacă va pica acest guvern cu voturile AUR și PSD, atunci USR nu va sta la dispoziție pentru un nou guvern cu PSD. E o linie clară, pentru ca românii să se poată baza pe noi”, a spus Fritz.

Fritz: „O criză creată artificial”

El a subliniat că actuala majoritate parlamentară poate guverna România și nu e nevoie de o rechemare a oamenilor la urne.

„Alegeri anticipate întotdeauna sunt o variantă când politicenii nu se pot scoate singuri dintr-un colț. Dar ar fi o criză creată artificial. Acum avem o majoritate în Parlament. Dacă PSD vrea altă majoritate trebuie să o spună”, a explicat Fritz.

Întrebat de HotNews, dacă USR îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan, liderul USR a replicat: „Noi stăm în această coaliție pe baza protocolului. Dacă un partid vrea să iasă din coaliție, să spună”.

Referendum în PSD

Prin referendumul intern din 20 aprilie, PSD va întreba membrii dacă vor ca PSD să rămână la guvernare și dacă da, în ce formă – cu sau fără Ilie Bolojan, cu sau fără USR. Formulările exacte ale întrebărilor pentru această consultare nu au fost încă stabilite.