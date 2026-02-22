Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea evenimentelor. Patru tipuri de alerte. Schimbările anunțate

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, anunță modificări importante privind mesajele Ro-Alert, care vor avea sunete diferite, în funcție de gravitatea situației. El spune că schimbările sunt în lucru de mai mult timp și nu au legătură cu nemulțumirile generate de alerta Ro-Alert de ninsoare trimisă bucureștenilor în 18 februarie, la 4 dimineața.

Arafat spune că pentru situațiile grave sunetul Ro-Alert va rămâne neschimbat, acesta fiind standardizat la nivel internațional.

Patru niveluri de alertă

Șeful DSU a anunțat duminică dimineață că modificările vizează în special alte tipuri de alerte, cum ar fi cele privind copiii dispăruți sau alte situații de interes public.

Sistemul va include următoarele niveluri de alertă:

Alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional.

Alerta severă va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS.

Alerta copil dispărut va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS.

A fost introdusă și o nouă categorie – alerta pentru siguranță publică, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, „tocmai pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”.

„Este important ca utilizatorii să își actualizeze telefoanele”

Raed Arafat spune că că acest demers este în lucru de mai mult timp, fiind realizat în colaborare cu STS, în ultima perioadă, fără legătură cu nemulțumirile generate de alerta Ro-Alert de ninsoare trimisă bucureștenilor în 18 februarie, la ora 04.20.

Potrivit șefului DSU, acest proces de modificare a sistemului Ro-Alert nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât și iOS.

„Pentru ca noile opțiuni să fie disponibile, este important ca utilizatorii să își actualizeze telefoanele la cea mai recentă versiune a sistemului de operare – un proces simplu, care se face online, direct din setările telefonului. Estimarea noastră este ca marea majoritate a telefoanelor să aibă acest sistem implementat în perioada următoare, pe măsură ce actualizările sunt instalate.

Având în vedere că o parte dintre telefoane au deja implementate noile opțiuni, la nivelul DSU se va lucra la actualizarea procedurilor, astfel încât mesajele Ro-Alert să fie transmise diferențiat, în funcție de gravitatea situației.

Totodată, posibilitatea de a utiliza alerte mai puțin intruzive va permite introducerea unor mesaje de interes public, precum cele pentru cod galben, care până acum erau transmise exclusiv prin aplicația DSU.

De asemenea, o parte dintre alertele de cod portocaliu vor putea fi transmise sub forma unor alerte severe, cu un sunet asemănător celui al unui SMS, în timp ce alertele care indică un risc major vor continua să fie semnalizate exact ca până acum, cu sunetul Ro-Alert standard”, explică Raed Arafat.