Mesajele șterse ale noii șefe a TVR. Ce spunea Sorina Matei despre jurnaliștii de la televiziunea publică, Antena 3 CNN și limbajul folosit: „Idioții”, „Jeg”, „Mucușor”

Cum vorbeşte despre colegii de breaslă: „Voi sunteţi foarte proşti”

„Ce nu știu idioții propagandei urii și minciunii de la TVR este că Donald Trump înainte să fie om politic, președinte al SUA – de 2 ori, a fost un mega om de afaceri”, scria Sorina Matei, în urmă cu un an, pe pagina sa de Facebook. Jurnalista reacţiona după o emisiune în care televiziunea publică îl critica pe preşedintele SUA. Finalul postării arată ce părere are ea despre jurnaliştii pe care îi va coordona, pentru următoarele 2 luni, la televiziunea naţională: „Deci ca să înțeleagă pe scurt și idioții de la propagandă și din mlaștina românească: nu e nici hoț, nici o rușine. Voi sunteți (foarte) proști. Cât despre faptul că Televiziunea Națională a României îl prezintă românilor pe partenerul strategic al României – POTUS – o rușine – nu ar trebui să mire pe nimeni. TVR înseamnă Turturică, Pahonțu, acum și Nicușor Mucușor. Adică hoții și dilăilă care pipăie drone”, scrie Sorina Matei, potrivit gândul.ro.

„Am mai înțeles ceva de la imbecilii de la Antena 3, televiziunea principală de dezinformare a Sistemului securist”, scria Sorina Matei pe Facebook, pe 12 decembrie 2024. Postarea nu se mai regăseşte pe pagina sa de Fabook, dar ea a fost preluată de publicaţia Cotidianul într-un articol. Jurnalista se referea la faptul că postul de televiziunea critica „taberele de supraviețuire pentru tineri” (numite tabere de haiducie), organizate de Eugen Sechila şi promovate, în 2022, chiar de către soția lui Călin Georgescu.

„Taberele de supraviețuire”, cum le numește Cristela Georgescu în emisiune, au fost acțiuni de îndoctrinare și propagandă de extremă dreaptă, potrivit unor documentări realizate de cercetătoarea Adina Marincea în ultimii ani.

Ce spunea noua șefă a TVR despre preşedintele Nicuşor Dan

„N-am niciun dubiu asupra pozelor lui Lasconi. Ăștia sunt – așa cum îi vedeți – «băieții» șobolani de prin boscheți. Coldea nu poate avea niciodată Președintele României. Și nici Ghiță. Acest Sistem infect trebuie să moară odată pentru totdeauna”, scria Sorina Matei pe Facebook pe 2 mai 2025, după ce fosta candidată la alegerile prezidenţiale Elena Lasconi publicase trei fotografii contrafăcute în care susţinea că apar Nicuşor Dan, Victor Ponta şi Florian Coldea. Textul postării se regăseşte acum pe site-ul Cotidianul.

Un an mai târziu, ancheta deschisă după publicarea fotografiilor a ajuns la mai mulți suspecți. DIICOT a confirmat în mai 2026 că face cercetări pentru comunicarea de informații false. Surse judiciare citate de Digi24 au declarat că procurorii investighează ipoteza unei înscenări în care rolurile lui Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea ar fi fost jucate de actori.

Pe preşedintele Nicuşor Dan, jurnalista îl numea cel mai adesea „Mucuşor”. În mai 2025, îl critica pe acesta pentru că a spus că preşedintele României „numeşte” premierul, în loc să spună că desemnează candidatul pentru funcţia de premier. „Hai că a mai scos una tare Mucușor care îmi arată că e o varză totală în capul lui”, scrie Sorina Matei, potrivit unui articol din Cotidianul, care preia postarea sa de pe Facebook.

„Unde l-ați găsit? Desenați-i Constituția, că văd că omul e paralel. Normal. Muci. Unghii. Papagali și de 9 ani a aruncat televizorul. Jeg. Mănâncă pe hol. Zici că a trăit într-o scorbură și l-ați scos din beznă acum și îl arătați la popor”, încheie Sorina Matei textul său.

„Mucuşor este efectiv bătut în cap”

După prima conferinţă ţinută de Nicuşor Dan la Cotroceni, pe 4 iunie 2025, Sorina Matei postează pe Facebook această întrebare: „Eh, v-a plăcut leșinătura de la Cotroceni?”. Şi îşi încheie postarea, preluată de Cotidianul, cu această remarcă: „Iar ăia de la UM Gigi 24 sunt mai praf decât el, ceea ce este cam greu, dar vedem că nu imposibil”.

O lună mai târziu, jurnalista scrie pe contul său, referindu-se la autobuzele STB: „Iar am ajuns în jegoșeniile lui Nicușor Dan. Cum sunt autobuzele din București, așa este și casa lui. Cum este casa, așa o să fie și țara”. Textul este preluat de site-ul Psnews.ro.

În septembrie 2025, o spune direct: „Mucușor este efectiv bătut în cap. Nu știe – după 3 ani!!!! de război – dacă o dronă este înarmată decât dacă pune mâna pe ea (și și-o bagă undeva). (…) Acesta este președintele României, votat de jumătate de Românie dar șef al forțelor Armate. Aplauze mucusorilor cu low IQ. Și Doamne Ferește”. Textul e preluat de Cotidianul.

Potrivit Sorinei Matei, Nicușor Dan este ”primul președinte sponsorizat clandestin al României”. Ea reacţionase pe pagina sa de Facebook după ce preşedintele spusese că oamenii care-l filmează pentru clipurile de pe social media o fac „voluntar”. „Deci poate niște hoți, corupți, infractori, traficanți sau chiar ruși și legionari – îi plătesc voluntar Președintelui României campania prin care se popularizează pentru fraieri pe TikTok”, susţinea Sorina Matei, potrivit Cotidianul.

Acuzații contrazise de autorități

Sorina Săcărin avea opt ani în 2019 și fusese crescută de o asistentă maternală din Baia de Aramă, înainte de a fi adoptată de o familie de români stabilită în Statele Unite. Cazul a provocat atunci un scandal public, însoțit și de teorii potrivit cărora fetița ar fi urmat să fie dusă în SUA pentru trafic de organe. În acest context, Sorina Matei a discutat cazul într-o emisiune B1 TV.

După ce un invitat a sugerat că Sorina ar urma să fie folosită pentru un transplant, jurnalista a întrebat: „E vorba de trafic de organe, nu?”. Apoi, când a fost întrebată de ce vorbește despre trafic de organe, a răspuns: „Pentru că este un adevăr.” Dialogul a fost redat de publicaţia Newsweek Romania.

Ea a mai lansat și alte acuzații în legătură cu adopţia Sorinei Săcărin: „Doi ofiţeri activi ai STS, militari, operativi, s-au prezentat la Serviciul Paşapoarte Dolj şi au făcut presiuni şi intervenţii pe funcţionarii publici pentru eliberarea şi ridicarea cu forţa a paşaportului micuţei Sorina”, scria pe Facebook, conform Cotidianul. STS a dezminţit acuzaţia în aceeaşi zi.

În februarie 2023, Mediafax publică sub semnăturile Alexandru Stan și Sorina Matei informația potrivit căreia capabilităţi de tip HIMARS și Gepard, filmate în România, s-ar deplasa spre frontiera Republicii Moldova. Titlul inițial de pe Mediafax era „Moldova se pregătește pentru apărare. Rachetele HIMARS, filmate în timp ce erau transportate la graniță”.

Articolul aflat la adresa respectivă de internet, publicat pe 27 februarie 2023, a fost înlocuit însă, după demontarea informației, de un altul, semnat de aceiași autori, Alexandru Stan și Sorina Matei, cu data publicării 28 februarie și intitulat „Oficiali ucraineni: Rusia va iniția o nouă ofensivă de primăvară. Armata ucraineană, pregătită să lanseze o contraofensivă”. Știrea inițială nu apare pe Mediafax nici dacă este folosit motorul de căutare de pe pagina de web, în schimb figurează dezmințirea MApN, arată site-ul Veridica. A rămas online, însă, dezminţirea MapN: „Materialul video a fost realizat la sfârșitul lunii noiembrie 2022, în centrul orașului Alba Iulia, cu prilejul antrenamentelor pentru ceremonia militară organizate pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României”.

Pe 9 mai 2025, jurnalista Sorina Matei preia postarea colegei sale de breaslă Anca Alexandrescu, în care aceasta afirma că „se va dubla nr. buletinelor de vot – diaspora”, pentru o presupusă mobilizare pro-Nicușor Dan. Matei a adăugat: „vor face pe dracul în patru să-l scoată pe Nicușor Dan președinte”, arată site-ul Cotidianul. MAE a dezminţit imediat acuzaţiile şi a precizat că numărul secţiilor de votare şi al buletinelor de vot a fost acelaşi ca la primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Tot în luna mai, Sorina Matei a reprodus pe Facebook teoria că, în multe secții, Nicuşor Dan ar fi obținut de sute de ori mai multe voturi în turul II decât în turul I și a sugerat caracterul suspect al creșterii. Postarea ei depășise 2.100 de redistribuiri în 24 de ore, potrivit site-ului România Curată.

Teoria Sorinei Matei era demontată de un cercetător.