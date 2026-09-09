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Actualitate

Mesajele șterse ale noii șefe a TVR. Ce spunea Sorina Matei despre jurnaliștii de la televiziunea publică, Antena 3 CNN și limbajul folosit: „Idioții”, „Jeg”, „Mucușor”

Laurențiu Ungureanu
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Noua șefă a TVR, propusă de AUR, și-a șters majoritatea postărilor în care folosea apelative și formulări jignitoare. O parte dintre postări a rămas însă în preluările din presă,.

  • În schimb, în 2015, jurnalista publica pe blogul său un text elogios despre George Maior, după plecarea acestuia de la conducerea SRI, descriindu-l drept „o garanție a statului de drept” și „un om de calibru” care „a ținut statul pe șine”. Jurnalista susținea că Maior „i-a servit mereu pe români, niciodată pe politicieni” și că „a făcut mai mult bine decât știți”.
  • HotNews a încercat să o contacteze pentru a o întreba despre limbajul folosit în spațiul public și despre ștergerea postărilor, însă jurnalista nu a răspuns până la publicarea acestui articol.

HotNews a refăcut o parte din acest traseu folosind preluările rămase în presa online și dezmințirile publicate în ultimii ani.