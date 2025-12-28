Mesajele transmise de Macron și Marine Le Pen după moartea lui Brigitte Bardot. „O existență franceză, o strălucire universală”

Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani. Credit: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron, dar și Marine Le Pen, lider al extremei drepte franceze, i-au adus omagii lui Brigitte Bardot după moartea celebrei actrițe, care s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani.

În mesajul postat pe platforma X, Macron a spus că Bardot „a întruchipat o viață de libertate”.

„Filmele ei, vocea ei, faima ei orbitoare, inițialele ei, durerile ei, pasiunea ei generoasă pentru animale, chipul ei care a devenit Marianne – Brigitte Bardot a întruchipat o viață de libertate. O existență franceză, o strălucire universală. Ne-a atins. Plângem o legendă a secolului”, a scris el, citat de Agerpres.

Marine Le Pen a descris-o pe Brigitte Bardot, care a susținut multă vreme partidul Frontul Național al familiei Le Pen, drept „extraordinar de franceză”.

„Era extraordinar de franceză: liberă, neînfricată și cu principii. Ne va fi îngrozitor de dor de ea”, a scris Le Pen, citată de Agerpres.

Ea spune că Franța a pierdut „o femeie excepțională pentru talentul, curajul, franchețea și frumusețea ei”.

„O femeie care a luat decizia de a o rupe cu cariera sa incredibilă pentru a se dedica animalelor, pe care le-a apărat până la ultima suflare cu o energie și o dragoste inepuizabile”, a adăugat Marine Le Pen.

Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, potrivit anunțului făcut duminică de fundația care-i poartă numele.

Bardot a susținut Frontul Național

Brigitte Bardot a devenit faimoasă la nivel internațional cu filmul din 1956 „Și Dumnezeu a creat femeia”, scris și regizat de soțul ei de atunci, Roger Vadim, și în următoarele două decenii a întruchipat ideea arhetipală de „sex kitten” („pisicuță sexy”), scrie The Guardian.

La începutul anilor ’70, însă, ea și-a anunțat retragerea din actorie, devenind tot mai activă politic și îmbrățișând activismul pentru drepturile animalelor.

Bardot a susținut multă vreme Frontul Național din Franța (care între timp a fost redenumit drept Adunarea Națională), declarând pentru prestigiosul ziar britanic: „În ceea ce privește valul terifiant de imigranți, împărtășesc în totalitate opiniile (lui Jean-Marie Le Pen, n.r.)”.