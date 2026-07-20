Mesajul apărut pe contul motanului Larry. Instrucțiunile clare transmise noului premier britanic

Motanul Larry, cea mai faimoasă felină din Regatul Unit, îl va întâmpina luni pe cel de-al șaptelea colocatar al său de la Downing Street Nr. 10, unde a început să se plimbe pe „culoarele puterii” din reședința oficială a premierilor britanici în urmă cu mai mult de 15 ani, scrie AFP.

„Politicienii vin și pleacă; pisicile rămân”, se afirmă într-un mesaj publicat pe contul dedicat motanului Larry pe rețeaua de socializare X, @Number10cat, în așteptarea sosirii noului prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, care îi succede lui Keir Starmer.

Iar celebrul motan pare că a transmis deja instrucțiunile sale: „Lui Larry îi place să ia micul-dejun la ora 09:00, un brunch la ora 10:30 și prânzul la amiază, cu multe gustări între mese. Restul muncii e floare la ureche”.

Agenția franceză de presă prezintă patru detalii insolite despre această felină, locatarul permanent al reședinței de la Downing Street Nr. 10.

Pedigri

Larry a ajuns la Downing Street Nr. 10, reședința oficială a șefului guvernului britanic, pe 15 februarie 2011, fiind adus de la un adăpost pentru câini și pisici din Battersea, cu misiunea de a vâna șoarecii din acea clădire londoneză, considerată centrul puterii politice din Regatul Unit, notează Agerpres.

Acest motan cu o blană tărcată în nuanțe de maro și gri, combinată cu pete albe, are propriul profil pe site-ul oficial al reședinței de la Downing Street Nr. 10, unde este prezentat sub titulatura de „Chief Mouser” („Prinzător-șef de șoareci”).

„Larry își petrece zilele primindu-i pe invitați, inspectând dispozitivele de securitate și testând calitatea mobilierului de epocă pentru a-și face siesta”, notează același site oficial.

Vârsta lui nu a fost comunicată în mod oficial, însă contul său de pe rețeaua de socializare X indică faptul că Larry are 19 ani.

„Baletul” premierilor britanici

Înainte de sosirea lui Andy Burnham, Larry a cunoscut deja șase prim-miniștri ai Regatului Unit. El a fost adus la Downing Street Nr. 10 în 2011 de conservatorul David Cameron, plecat de la putere în 2016 după șocul declanșat de victoria taberei care a votat „Da” la referendumul pentru Brexit.

Larry a trecut apoi prin „divorțul” tumultuos al Regatului Unit de UE, care a dus la înlăturarea Theresei May în 2019, înainte de a fi martorul scandalului „Partygate” – acele reuniuni festive și ilegale organizate la Downing Street Nr. 10 de Boris Johnson, în plină pandemie de COVID-19.

A „întrezărit”-o și pe Liz Truss, efemerul prim-ministru britanic (pentru doar 49 de zile) în 2022.

În cele din urmă, a descoperit și alternanța politică, atunci când Rishi Sunak i-a cedat locul laburistului Keir Starmer în urma victoriei obținute de Partidul Laburist în alegerile din iulie 2024.

Motan-vedetă

Larry se poate lăuda că are un cont pe X care este urmărit de peste 900.000 de abonați. Este un cont umoristic creat de un anonim, unde, între două videoclipuri despre semenii săi, Larry se plânge de starea vremii și îi ironizează frecvent pe politicieni – avându-l în special pe Nigel Farage, liderul partidului anti-imigrație Reform UK, drept o țintă predilectă.

Primele sale 100 de zile petrecute la Downing Street Nr. 10 au făcut și obiectul unei cărți, „The Larry Diaries”, publicată în octombrie 2011.

Semn al statutului său de vedetă de talie mondială, motanul Larry îi eclipsează cu regularitate, în fața jurnaliștilor, pe liderii străini primiți în vizită în celebra reședință londoneză. În special în decembrie 2025, când s-a așezat pe treptele clădirii cu ocazia sosirii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Concurenții săi

În timpul mandatului de doi ani al lui Keir Starmer, Larry a trebuit să se împace cu prezența celor două pisici ale familiei acestuia – JoJo și Prince.

Pentru că Downing Street Nr. 10 nu servește doar ca birou de lucru, ci și ca reședință a prim-miniștrilor britanici în funcție care aleg să locuiască acolo.

Cum se va desfășura coabitarea motanului Larry cu noul șef de guvern, a cărui familie are un câine? Nu se știe deocamdată dacă Axel, câinele lui Andy Burnham, va părăsi zona Manchester pentru a se muta la Londra.