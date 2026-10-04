Mesajul cancelarului german pentru Vladimir Putin de unde „se comit zilnic crime de război”: „Putem discuta, dar mai întâi trebuie să tacă armele”

Friedrich Merz l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, unde cancelarul german s-a deplasat duminică într-o vizită surpriză.

În declarațiile acordate presei la Kiev, liderul Germaniei a descris conflictul din Ucraina ca fiind un „război lipsit de sens”, potrivit EFE.

„Domnule Putin, opriți acest război lipsit de sens. Suntem pregătiți să discutăm despre încheierea războiului, dar aceste atacuri barbare asupra Ucrainei trebuie să înceteze”, a declarat Merz, citat de Agerpres.

„Astăzi, într-o duminică liniștită, la Kiev se aud sirenele de alertă aeriană”, a mai spus el, în declarațiile susținute în apropierea Academiei de Științe a Ucrainei, care a fost atacată recent de o dronă rusească.

„Aici se comit zilnic crime de război”, a adăugat Merz, făcând aluzie inclusiv la atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Merz a anunțat noi ajutoare pentru Ucraina

Cancelarul Germaniei, care a făcut apel la încheierea ostilităților, a anunțat ajutoare militare pentru Ucraina în valoare de 1 miliard de euro, dar și un pachet de sprijin în sectorul energiei.

„Ucraina se pregătește de iarnă. Îi îndemn pe președintele și pe liderii Rusiei să oprească acest război”, a subliniat Friedrich Merz.

„Putem discuta, dar mai întâi trebuie să tacă armele”, a continuat liderul german.

Friedric Merz a sosit duminică dimineață în capitala Ucrainei, cu trenul, însoțit de ministrul economiei și energiei Katharina Reiche și de o delegație de directori ale unor companii din sectoarele apărării și energie. Când a ajuns, el a descris această vizită drept un gest de sprijin pentru țara invadată de Rusia.