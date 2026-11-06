Mesajul cancelarului Merz pentru imigranții musulmani: „Cine nu respectă acest lucru trebuie să ne părăsească țara”

Cancelarul german Friedrich Merz le-a cerut imigranților musulmani care refuză să recunoască responsabilitatea istorică a Germaniei pentru Holocaust să părăsească țara, relatează agenția germană DPA, preluată de Agerpres.

„Responsabilitatea istorică a țării noastre se aplică la fel de mult celor care vin aici din țări islamice”, a declarat cancelarul Friedrich Merz, vineri, la o recepție pentru sportivii evrei desfășurată la Berlin.

„Și oricine nu respectă acest lucru trebuie să ne părăsească țara”, a adăugat el.

Merz i-a primit pe participanții la Maccabiah, un eveniment sportiv internațional evreiesc care se desfășoară o dată la patru ani în Israel.

Un antrenor de baschet i-a spus cancelarului german că atleții se tem să nu fie atacați dacă poartă pe străzile germane gecile de antrenament roșii, cu steaua lui David.

Merz a răspuns citând un discurs susținut în Bundestag de fostul președinte german Richard von Weizsäcker în 1985, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la încheierea celui de Al Doilea Război Mondial.

„Tinerii nu sunt responsabili pentru ce s-a întâmplat atunci. Dar sunt responsabili de ce se va întâmpla cu asta în istorie”, a declarat atunci președintele german.

Merz a spus că privește aceste cuvinte ca pe unele gravate în piatră.

„Și asta se aplică societății germane ca întreg. Și aș adăuga eu, date fiind actualele circumstanțe: acest lucru se aplică și imigranților care vin în Germania”, a spus el, referindu-se la jignirile antisemite ale migranților musulmani.