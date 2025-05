Toate site-urile din România atacate de hackeri sunt funcționale, anunță autoritățile: „May the Force be with you!”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunțat, duminică, că toate site-urile web din România care au fost posibile ținte pentru atacurile cibernetice sunt acum operaționale.

„Precizăm că toate site-urile web din România ce au fost menționate de gruparea DDOSIA / NoName057(16) ca fiind potențiale ținte pentru atacurile cibernetice de tip DDoS, sunt operaționale azi 4 mai 2025, la orele 14:00”, a transmis DNSC pe Facebook.

„May the Force be with you!”, a mai scris DNSC care a atașat și o poză cu același mesaj.

Precizările făcute de DNSC vin după ce jurnalistul Victor Ilie a relalat, duminică, pe contul său de Facebook, citând o sursă din Luxemburg, că mai multe site-uri, printre care și cel al ministerului de Interne, au fost, duminică dimineață, țina unei grupări de hackeri.

MAI a negat atacurile asupra site-ului său și a transmis că a fost vorba de „lucrări de mentenanță, necesare din cauza numărului mare de accesări din această zi”.

