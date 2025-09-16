Mesajul Franței pentru România, după incursiunea dronei rusești. „Acest incident nu este izolat”

Ministerul Afacerilor Externe al Franței și-a exprimat marți susținerea pentru România după ce incidentul de sâmbăta trecută, când o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al țării noastre, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției.

„Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian românesc sâmbătă, 13 septembrie, este o nouă dovadă a atitudinii iresponsabile și inadmisibile a Rusiei în desfășurarea războiului său de agresiune împotriva Ucrainei. Acest incident nu este izolat de la începutul războiului din Ucraina și intervine după incursiunile în spațiul aerian polonez din 10 septembrie”, menționează diplomația franceză, potrivit Agerpres.

„Franța își reafirmă sprijinul pentru România și își exprimă întreaga solidaritate cu aceasta”, continuă Ministerul Afacerilor Externe de la Paris, menționând „contribuția activă” a francezilor la securitatea României prin participarea ca „națiune-cadru” la batalionul multinațional al NATO de pe teritoriul românesc.

„În fața acestei atitudini inacceptabile din partea Rusiei, Aliații continuă să își întărească apărarea antiaeriană. O nouă misiune de supraveghere și apărare antiaeriană pe flancul de est (enhanced Vigilance activity (eVA) Eastern Sentry) a fost lansată în acest scop vineri, 12 septembrie”, mai spune diplomația franceză.

„Franța participă pe deplin la aceasta și a anunțat în special trimiterea a trei avioane Rafale pentru participarea la acest efort de întărire a flancului estic al Alianței”, menționează ministerul.