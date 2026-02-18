Ce spune judecătoarea Lia Savonea că va face după ce CCR a respins contestația ICCJ pe pensiile magistraților: „Reacții ferme. Nu este negociabilă”

Întrebată de HotNews, după ce legea de modificare a pensiilor magistraților a trecut de Curtea Constituțională, președinta Înaltei Curți, Lia Savonea a spus că „independența justiției nu este negociabilă, iar ICCJ va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”.

ICCJ este cea care a sesizat CCR, anul trecut, contestând proiectul Guvernului Bolojan care crește vârsta de pensionare a magistraților și micșorează cuantumul pensiei de serviciu. În sesizarea depusă la CCR, instanța supremă a motivat că legea „încalcă standardele internaționale, încalcă brutal independența justiției, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați, încalcă standardele internaționale statuate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții Europene a Drepturilor Omului, încalcă de asemenea caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale”.

Lia Savonea: „Reculul evident în planul protecției constituționale obligă la reacții ferme”

Contactată de HotNews, președinta ICCJ, Lia Savonea, a spus că „reculul evident în planul protecției constituționale obligă la reacții ferme”.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a utilizat toate procedurile legale pentru apărarea independenței magistraților. Reculul evident în planul protecției constituționale obligă la reacții ferme.

Independența justiției nu este negociabilă, iar ICCJ va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, a mai spus ea.

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare. Legea a trecut de CCR cu votul a șase din cei nouă judecători, potrivit surselor HotNews.