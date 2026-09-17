Mesajul lui George Simion, după ce Nicușor Dan l-a propus ca prim-ministru pe Siegfried Mureșan

Președintele AUR George Simion a reacționat la desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru printr-un mesaj scurt pe Facebook în care a inserat diverse simboluri printre cele câteva cuvinte.

„Nu votăm nici Germania, nici Franța, nici trei trandafiri. Doar România”, a scris liderul AUR. Numai că cele trei țări sunt reprezentate în mesajul lui Simion prin drapelele lor.

Cei trei trandafiri sunt o referire la sigla PSD.

Astfel, Simion sugerează ceea ce Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a spus explicit, anume că desemnarea lui Mureșan este doar un prim pas pentru o desemnare ulterioară ca prim-ministru a președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

„Cred că este o ușurare pentru PSD. Nu cred că domnul Mureșan va ajunge la vot pentru că-și va da seama că nu are cum să ia numărul de voturi necesar. Următoarea propunere a președintelui va fi probabil Sorin Grindeanu”, a declarat Petrișor Peiu, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit acestuia, Nicușor Dan este „foarte încăpățânat” și va rămâne la intenția inițială de după căderea guvernului Bolojan. „Cred că rămâne extrem de agățat de ideea de a face o improvizație în actuala configurație a Parlamentului”, a conchis liderul senatorilor AUR.