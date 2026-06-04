Mesajul lui George Simion înainte ca Nicușor Dan să desemneze premierul: „AUR nu va susține așa ceva”

Președintele AUR, George Simion, face declarații de presă în urma depunerii unei moțiuni de cenzură alături de Partidul Social Democrat împotriva guvernului în funcțiune, în București, 28 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

George Simion, liderul celui de-al doilea cel mai mare partid din Parlament, a anunțat joi că AUR nu va susține viitorul guvern.

Simion a ieșit public cu câteva ore înainte ca președintele Nicușor Dan să anunțe oficial numele premierului desemnat, pe fondul așteptării ca președintele să anunțe la ora 18:00 numele lui Eugen Tomac. Tomac este europarlamentar și consilierul onorific al președintelui.

„La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației… AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român”, a scris George Simion într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan este decis să meargă înainte cu Eugen Tomac ca premier, au spus surse oficiale pentru HotNews, care au explicat că acum președintele nu vizează ca acesta să aibă asigurată o majoritate înainte de anunțul oficial.

După nominalizare, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă.

România nu are de o lună un guvern cu puteri depline, după demiterea lui Ilie Bolojan și a cabinetului său prin moțiunea de cenzură PSD – AUR, pe 5 mai.

În această perioadă de la demiterea premierului Bolojan, la Cotroceni au avut loc mai multe serii de negocieri formale și informale pentru formarea noului Executiv.

Numele lui Eugen Tomac a fost vehiculat în ultimele două săptămâni ca fiind varianta favorită a șefului statului, fără să fie clar cum ar putea fi obținută majoritatea necesară pentru instalarea Guvernului.