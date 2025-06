Mesajul lui Nicușor Dan, după ce NATO a decis să aloce 5% din PIB pentru apărare: Trebuie să cheltuim mai mult și mai eficient

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat miercuri, după încheierea summitului NATO de la Haga, Olanda, în cadrul căruia statele membre s-au angajat să investească 5% din produsul lor intern brut (PIB) pentru apărare, că „aliații sunt fermi și uniți în fața amenințărilor crescânde la adresa securității noastre”, șeful statului arătând că „trebuie să cheltuim mai mult și mai eficient”.

„Astăzi am demonstrat că agenda NATO este ambițioasă și că aliații sunt fermi și uniți în fața amenințărilor crescânde la adresa securității noastre”, a scris președintele, într-un mesaj publicat pe contul său de pe rețeaua de socializare X.

„Trebuie să cheltuim mai mult și mai eficient. Și vom face acest lucru, bazându-ne pe o industrie de apărare transatlantică puternică și pe capacități de apărare solide”, a adăugat Nicușor Dan, distribuind un link către declarația finală adoptată la Haga.

We have shown today that NATO’s agenda is ambitious and the Allies are firm and united in front of the increasing threats to our security. We need to spend more and we need to spend better. And we will do so, based on a strong transatlantic defence industry and defence… pic.twitter.com/5ydqrnj75l