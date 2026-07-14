Mesajul lui Nicușor Dan, după vizita la Paris: „România este un partener activ și de încredere”

După ce a participat la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris și la ceremoniile prilejuite de Ziua Națională a Franței, președintele Nicușor Dan a scris pe Facebook că România probează că este „un partener activ și de încredere” în asigurarea securității Europei.

„Închei vizita de la Paris cu un mesaj clar: România este un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene. Discuțiile din cadrul Coaliției de Voință au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina și pașilor necesari pentru o pace justă și durabilă”, a scris Nicușor Dan.

Totodată, președintele s-a referit și la relațiile bilaterale franco-române, într-un moment simbolic, de 14 Iulie.

„Astăzi am celebrat, alături de președintele Emmanuel Macron și de alți lideri europeni, Ziua Națională a Franței, un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România și Franța, unite de un parteneriat strategic și de o prietenie construită de-a lungul timpului”, a conchis șeful statului.

Anterior publicării acestui mesaj, într-o conferință de presă susținută la ambasada României la Paris, președintele Dan a dat mai multe detalii despre natura discuțiilor din Coaliția de Voință.

„În cadrul ședinței de ieri a Coaliției pentru Voință am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut. S-au împărțit sarcini și s-au definit operațiunile de făcut când ajungem la pace. România are partea sa. Am vorbit de continuarea sprijinului pentru Ucraina și de continuarea presiunii pe Rusia”, preciza Nicușor Dan.

Președintele Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat și la un dineu oferit de președintele Franței, Emmanuel Macron, luni seara, în onoarea șefilor de stat și guvern prezenți la Paris.