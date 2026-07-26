Mesajul lui Nicușor Dan pentru Rusia, după ce a treia dronă a fost doborâtă pe teritoriul României

Președintele Nicușor Dan a condamnat direct Rusia după ce duminică dimineață o a treia dronă a fost doborâtă pe teritoriul românesc, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

El a subliniat că ancheta privind prima dronă, doborâtă vineri în județul Buzău, a arătat că este „de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei”.

Anchetele privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în plină desfășurare și încă nu au fost recuperate rămășițele.

„Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări”, a precizat Nicușor Dan.

El a condamnat direct incursiunea dronelor rusești pe teritoriul României.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a încheiat Nicușor Dan.

Trei drone doborâte în 48 de ore

O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață, în zona Sulina–Chilia, a anunțat Nicușor Dan. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță, la o distanta de 12 km NE Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale, potrivit Ministerului Apărării.

Sâmbătă dimineață, o dronă a fost doborâtă la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării. Vineri, România a doborât în premieră o dronă, care a căzut în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău.