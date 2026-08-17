Mesajul lui Sorin Grindeanu către Dominic Fritz după decizia de azi a CCR: „Atât îi spun”

„Fără condamnați în funcții publice. Atât îi spun”, a răspuns Sorin Grindeanu când a fost rugat să comenteze acuzațiile lui Dominic Fritz că PSD a comis „un brutal abuz de putere” prin amendamentul care-l lasă fără mandatul de primar.

„Fără penali în funcții publice”, a fost numele campaniei USR din 2018 de strângere de semnături pentru modificarea Constituției pentru ca persoanele cu condamnări penale definitive să nu poată candida pentru funcții în administrația publică centrală sau locală.

Amendamentul PSD prevede ca toți edilii care au fost declarați în conflict de interese să-și piardă mandatul, inclusiv cei găsiți înainte de intrarea în vigoare a legii. Curtea Constituțională a declarat luni că acesta este constituțional.

Dominic Fritz are o decizie definitivă dată de ÎCCJ care a confirmat raportul ANI care l-a declarat în conflict de interese, prin urmare își va pierde mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Într-o reacție, luni, după decizia CCR, Fritz a spus că „ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD “curat, pro-european” cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit”.

Rugat într-o conferință de presă să-i răspundă lui Fritz, Sorin Grindeanu a replicat: „Nicicum. Despre domnul Fritz, numai de bine. În cazul de astăzi este o problemă între el și justiție. Fără condamnați în funcții publice. Atât îi spun”.

Ce se va schimba după promulgarea legii

În conferința de presă, președintele PSD a respins afirmația că partidul său a introdus amendamentul cu dedicație pentru liderul USR și a subliniat că sunt circa 50 de aleși în această situație, inclusiv de la PSD.

Într-un comunicat de presă de la începutul lui august, Agenția Națională de Integritate (ANI) preciza că monitorizează 122 de cazuri aflate sub interdicția de 3 ani de la încetarea mandatului/funcției, aplicată persoanelor identificate în conflict de interese sau incompatibilitate.

ANI afirma că trei sferturi dintre cele 122 de cazuri privesc persoane declarate în conflict de interese în timp ce ocupau funcții alese.

Amendamentul PSD declarat constituțional, cu majoritatea voturilor celor 9 judecători CCR: „În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.