Mesajul lui Trump pentru România, după ce a fost invitat la Summitul B9 de la București. Cine poate veni din partea SUA

Președintele SUA Donald Trump a declinat invitația României de a participa la summitul B9, care are loc pe 13 mai, la București, spun surse oficiale pentru HotNews. În schimb, este posibil, spun aceleași surse, să participe secretarul de stat Marco Rubio.

Donald Trump a fost invitat la summitul B9, așa cum este tradiția a invita și președinții americani la eveniniment, au explicat surse oficiale pentru HotNews atunci când a fost făcută adresarea.

Acum, Donald Trump a refuzat invitația, spun surse oficiale. Președintele SUA a trimis o scrisoare prin care a mulțumit României că a crescut alocările din PIB pentru apărare și pentru sprijinul acordat în contextul războiului din Orientul Mijlociu – adică dintre SUA și Iran, însă a transmis că nu poate participa la summitul B9.

La eveniment, este posibil, însă, să participe secretarul de stat american Marco Rubio, mai spun surse oficiale. Nu este clar în acest moment dacă acesta vine în România sau o va face prin videoconferință, cum au făcut în trecut oficiali din administrația Biden, deoarece nu a fost confirmată oficial participarea sa.

La eveniment va mai participa președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care va fi prezent la prânzul care va închide summitul, și reprezentanți ai Țărilor Baltice și nordice, potrivit informațiilor HotNews.

Ce e B9

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei de atunci, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Crimeei de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.

Cea mai recentă reuniune a membrilor B9 a avut loc la Vilnius, în Lituania, summit la care a participat și Nicușor Dan. Atunci, în capitala Lituaniei au fost prezenți și Mark Rutte, secretarul general al NATO, și Volodimir Zelenski.

Ultimul summit B9 organizat la București a fost în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina. Atunci, co-fondatorii formatului au prezentat o declarație comună a celor nouă state membre prin care: