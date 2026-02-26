Donald Trump, invitat de Cotroceni la summitul B9 de la București. „În mod tradițional, președintele SUA e invitat”

Nicușor Dan și Donald Trump își strâng mâna la summitul NATO de la Haga. FOTO: Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială îl va invita pe președintele american Donald Trump la summitul București 9 (B9) care va avea loc pe 13 mai la București, au spus surse de la Cotroceni pentru HotNews.

Un anunț oficial referitor la invitație nu a fost făcut de Palatul Cotroceni. Informația despre faptul că Palatul Cotroceni vrea să-l invite pe Donald Trump la București a fost publicată anterior și de Digi24, și de Antena3 CNN.

„În mod tradițional, președintele SUA este invitat la Summiturile formatului București 9. Până în prezent, atunci când a fost cazul, participarea președinților SUA s-a realizat cu prezență fizică sau prin videoconferință”, spun aceleași surse.

În 2022, preşedintele SUA Joe Biden şi secretarul de stat american Antony Blinken au participat la Summitul Formatului Bucureşti (B9), prin videoconferință.

Sursele de la Palatul Cotroceni au mai spus acum că, dacă președintele Trump nu poate participa, este posibil să fie prezent secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Președintele Nicușor Dan, prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Trump

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a participat la reuniunea Consiliului pentru Pace prezidat de Donald Trump la Washington. De asemenea, el a dat mâna cu Donald Trump și a purtat discuții cu oficiali americani prezenți la eveniment cum ar fi Marco Rubio sau Steve Witkoff, emisarul lui Trump în Orientul Mijlociu.

Atunci, Nicușor Dan a explicat că România poate ajuta cu reconstruirea școlilor și reformarea unor sisteme precum administrație publică și poliție din Gaza.

Ce este București 9

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei de atunci, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Crimeei de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.

Cea mai recentă reuniune a membrilor B9 a avut loc la Vilnius, în Lituania, summit la care a participat și Nicușor Dan. Atunci, în capitala Lituaniei au fost prezenți și Mark Rutte, secretarul general al NATO, și Volodimir Zelenski.

Ultimul summit B9 organizat la București a fost în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina. Atunci, co-fondatorii formatului au prezentat o declarație comună a celor nouă state membre prin care: