Mesajul lui Tudor Chirilă de Ziua Națională a României: „Acolo ajunge un popor care nu-și cunoaște istoria”. Ce își dorește artistul de 1 Decembrie

„Dacă îmi doresc ceva de 1 Decembrie este ca școala din România să se trezească și să predea elevilor istoria adevărată a secolului 20”, afirmă Tudor Chirilă, într-un mesaj adresat românilor cu ocazia Zilei Naționale.

Artistul vorbește despre diviziunile din cadrul societății, pornind de la modul în care a fost predată istoria și atrage atenția că România de astăzi „este scindată” și că fiecare „sărbătorește altceva”. „Nimeni nu va construi pe ură de clasă, pe ură ideologică, pe extremism, pe propagandă și minciună. Doar că acolo ajunge un popor care nu-și cunoaște istoria”, mai spune artistul, în mesajul publicat pe pagina lui de Facebook.

De asemenea, cunoscutul cântăreț și activist critică dur regimul comunist și mai ales modul în care acesta a transformat istoria în subiect de propagandă, efectul putând fi văzut, potrivit lui Chirilă, și în societatea de astăzi.

„Nimic nu a distrus mai mult identitatea acestui popor decât comunismul”, afirmă artistul.

Ce a scris Tudor Chirilă, cu ocazia Zilei Naționale: