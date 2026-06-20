Mesajul lui Veștea către liberali, înaintea Congresului. „Foarte probabil, PNL va deveni brelocul USR”

Premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat, într-o postare pe Facebook, că președintele Ilie Bolojan vrea să dea la o parte lideri care au obținut voturile alegătorilor ca să facă loc pentru „venetici și oportuniști”, trimitere la Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru care s-au înscris în aceste zile în PNL și vor candida în echipa de conducere propusă de Bolojan Congresului care va avea loc duminică. Veștea dă asigurări că în guvernul său se vor regăsi mai mulți liberali decât a avut Bolojan la Palatul Victoria.

Adrian Veștea crede că, la congres, vor fi eliminați liberalii adevărați din conducerea PNL, iar istoria și identitatea partidului vor fi „aruncate la gunoi”. El reclamă faptul că într-un partid cu 12 președinți de consilii județene și 1.150 de primari un singur ales local va face parte din conducere, fiind vorba de Ioan Popa, primarul din Reșița.

„Este inadmisibil ca aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști. La schimb însă, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formațiuni politice (toate progresiste), devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă. Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, și la propriu, și la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR”, a scris Veștea.

El susține că liberalilor cu vechime din partid nu li se dă posibilitatea să se exprime fiind atacați în mediul online de „o armată de boți”.

„Îngrozitor este că, din dorința domnului Bolojan de a deveni președinte al țării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituțiile statului român. Deja, acest proces este vizibil prin atacurile dezlănțuite și nejustificate împotriva Președintelui, împotriva Justiției, împotriva Parlamentului și, în general, împotriva oricui îndrăznește să nu fie de acord cu domnul Bolojan”, continuă premierul desemnat.

„Multe dintre relele petrecute vor fi spălate”

Susținătorilor săi le transmite că este încrezător că va reuși să-și treacă guvernul prin Parlament, după care va fi discutată și situația din PNL.

„Din acest cabinet, sigur vor face parte mai mulți liberali decât din guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Național Liberal. Sunt optimist că, odată cu instalarea noului guvern, multe dintre relele petrecute în ultima perioadă vor fi spălate și îndreptate. Așa cum am spus, prioritatea acum este guvernarea României și, după atingerea acestui obiectiv, vom putea discuta pe îndelete și despre ce se întâmplă în PNL”, a conchis Adrian Veștea.