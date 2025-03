Mesajul lui Zelenski publicat în timp ce Putin și Trump discutau viitorul Ucrainei fără el. Liderul de la Kiev insistă pe o prezență-cheie la masa negocierilor

În timp ce viitorul Ucrainei este discutat fără el de către președinții Donald Trump și Vladimir Putin, Volodimir Zelenski a ajuns marți în Finlanda, continuând astfel vizitele la aliații internaționali ai țării sale pe care le-a început încă din primele zile ale războiului declanșat de Rusia, scrie Sky News.

Președintele ucrainean nu s-a referit în mod direct la apelul telefonic dintre Trump și Putin – care s-a încheiat în urmă cu puțin timp – dar a reluat apelurile ca Europa să fie inclusă în discuțiile despre pacea din Ucraina.

„Europa trebuie să se afle la masa negocierilor, iar tot ceea ce ține de securitatea Europei ar trebui decis împreună cu Europa”, a afirmat liderul ucrainean, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Zelenski a venit în Olanda împreună cu soția lui, prima doamnă a Ucrainei, Olena, iar președintele ucrainean precizează că discuțiile se axează pe „sprijinul pentru apărare, investițiile în producția ucraineană de arme și integrarea europeană” a Kievului.

Together with the First Lady @ZelenskaUA, I am on an official visit to our friends and principled allies—Finland.



Meetings will be held with President Alexander Stubb and First Lady Suzanne Innes-Stubb, Speaker Jussi Halla-aho and members of Parliament, Prime Minister Petteri… pic.twitter.com/3zRtvxn5o1