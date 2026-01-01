Mesajul Papei Leon de Anul Nou: „Lumea nu se salvează ascuţind săbii”

Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi, 1 ianuarie, că lumea nu se salvează ascuțind săbii, ci prin iertare și înțelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, transmite EFE, citată de Agerpres.

Este prima dată când Leon al XIV-lea petrece un An Nou ca papă, fiind ales în luna mai 2025, după moartea Papei Francisc. Joi a celebrat în bazilica Sfântul Petru din Vatican tradiționala Liturghie în solemnitatea Mariei, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Pontiful american, augustinian, l-a invocat pe Sfântul Augustin pentru a afirma că una dintre trăsăturile fundamentale ale lui Dumnezeu este iubirea sa necondiționată, deoarece El se prezintă sub forma unui copil nou-născut, gol și neajutorat în iesle.

Deschiderea noului an 2026 este pentru fiecare o oportunitate pentru o viață nouă, marcată de capacitatea de a ierta, a spus el în fața celor aproximativ 5.000 de credincioși care îl ascultau.

Din acest motiv, el a recomandat ca în acest an – când Jubileul inaugurat de Francisc se apropie de final, la 6 ianuarie – oamenii să se apropie de credință pentru a îmbrățișa o idee de pace ‘dezarmată și dezarmantă’, în beneficiul special al celor mai umili.

„Să acesta fie angajamentul nostru, scopul nostru pentru lunile ce vin și pentru întreaga noastră viață creștină”, a îndemnat el.

Anul Nou coincide cu Ziua Mondială a Păcii, care ajunge la cea de-a 59-a ediție, iar pe 8 decembrie pontiful american a publicat primul său mesaj cu acest prilej.

În textul intitulat „Pacea să fie cu voi toți. Spre o pace dezarmată și dezarmantă”, Leon al XIV-lea avertiza în primul rând că, în prezent, nu sunt puțini cei care numesc realiste narațiuni lipsite de speranță pentru viața pe planetă.

Astfel, el arăta că, de-a lungul anului 2024, cheltuielile militare mondiale au crescut cu 9,4% față de anul precedent, ceea ce dezvăluie un efort economic enorm din partea țărilor pentru reînarmare, în pofida tragediilor războaielor secolului trecut.

„Când tratăm pacea ca pe un ideal îndepărtat, ajungem să nu mai considerăm scandalos faptul că aceasta este refuzată și chiar că se poartă războaie pentru a o obține. Se pare că lipsesc ideile concrete, afirmațiile bine gândite, capacitatea de a proclama faptul că pacea este aproape”, denunța el.

Astfel, Leon al XIV-lea își exprima, de asemenea, îngrijorarea față de faptul că, pe plan politic, și dincolo de principiul legitimei apărări, destabilizarea la nivel planetar capătă pe zi ce trece un dramatism și o imprevizibilitate tot mai mari.

„Nu este întâmplător că apelurile repetate la creșterea cheltuielilor militare și deciziile pe care acestea le implică sunt prezentate de mulți guvernanți cu justificarea pericolului reprezentat de ceilalți”.