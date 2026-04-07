Mesajele președintelui Dan și premierului Bolojan, după moartea lui Mircea Lucescu: „Ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu în care afirmă că excelența sportivă este doar un aspect al moștenirii pe care marele jucători și antrenor o lasă în urmă. Un alt mesaj a venit de la Palatul Victoria, din partea premierului Ilie Bolojan.

„Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „A excelat la cel mai înalt nivel”

Președintele evocă cele șase decenii de carieră ca jucător și ca antrenor pe care le-a avut Mircea Lucescu.

„A excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere. Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”, se mai spune în mesajul transmis de la Palatul Cotroceni.

Bolojan: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970. Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donețk, Galatasaray sau Beșiktaș”, spune și Ilie Bolojan, în mesajul său de condoleanțe.

Premierul susține că cei mai buni ai ai fotbalului din România sunt legați de activitatea sportivă a lui Lucescu.

„Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc. Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă!”, a conchis Ilie Bolojan.

Antrenorul a murit la Spitalul Universitar de Urgență din București

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, la la 20.30, au anunțat reprezentantii Spitalului Universitar de Urgență din București, într-un comunicat de presă, difuzat în cursul serii.

Mircea Lucescu era internat la Spitalul Universitar din București din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale de fotbal. El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut, a anunțat Spitalul Universitar.

Duminică, spitalul a anunțat că starea lui Lucescu s-a agravat, iar acesta a fost transferat la Terapie Intensivă: „Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”.