Mesajul și poza publicate de Dominic Fritz, la miezul nopții, după respingerea guvernului Veștea. Ce va face USR

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis un mesaj pe Facebook la scurt timp după ce Guvernul Veștea nu a obținut votul de învestire în Parlament. Fritz a transmis că formațiunea sa este gata să participe la un guvern minoritar.

„Și proști, și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor pentru nimic, trădează fix același dispreț pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilității, Nordis, inflația și cutiile de pantofi cu bani”, a scris Fritz, într-o postare publicată cu un sfert de oră înainte de miezul nopții.

Liderul USR a publicat și o fotografie cu miniștrii partidului din Guvernul Bolojan.

Totodată, Fritz a afirmat că formațiunea sa este pregătită să intre într-un guvern minoritar.

„După haosul iresponsabil și înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize și fără înțelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curățenie și o viață mai bună”, a mai transmis președintele USR.

Guvernul Veștea a primit doar 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare pentru a fi învestit, conform rezultatelor oficiale. George Simion și AUR, de ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala, un gest care a părut să îi ia prin surprindere pe premierul desemnat și pe social-democrați.