Mesajul singurei femei regizor care concurează pentru premiul cel mare la Festivalul de la Veneția, cu un film „despre invizibilitatea femeilor”

Numărul redus al femeilor care concurează pentru marele premiu al Festivalul de Film de la Veneția reflectă o problemă structurală a industriei cinematografice, a declarat duminică regizoarea daneză May el-Toukhy.

Cu filmul „Woman Unknown” (Femeie necunoscută), El-Toukhy este singurul regizor femeie dintre cei 21 de concurenți pentru Leul de Aur.

O singură altă peliculă din competiție, un documentar, are o femeie în calitate de co-regizoare, alimentând dezbaterea privind reprezentarea femeilor în cinematografie.

„Este o problemă structurală și este o problemă structurală pe care am întâlnit-o de-a lungul întregii cariere”, a declarat cineasta danezo-egipteană, într-o conferință de presă susținută înainte de premiera celui mai recent film al său.

„A fost foarte, foarte greu să-mi fac primul film după absolvirea școlii de film. Cred că mi-au trebuit șase sau șapte ani, în timp ce colegii mei bărbați au fost mult mai rapizi decât mine”, a adăugat ea.

Directorul festivalului, Alberto Barbera, a apărat selecția din acest an, subliniind că femeile au regizat doar 24% dintre filmele înscrise, față de 30% cu un an înainte, și afirmând că deciziile de selecție s-au bazat pe calitatea artistică.

El-Toukhy susține, însă, că obținerea finanțării rămâne mai dificilă pentru regizoare, afectând totul, de la bugete, la oportunitățile de distribuție și, în cele din urmă, șansele unui film de a ajunge la marile festivaluri.

„Filmul meu este despre invizibilitatea femeilor”

Plasat în perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial, „Woman Unknown” urmărește povestea lui Marie, o menajeră daneză care se pregătește să se mărite cu angajatorul ei bogat, când o relație din trecut cu un soldat german amenință să-i distrugă viitorul.

Acțiunea filmului se desfășoară pe fundalul unei Danemarce recent eliberate, unde femeile acuzate că fraternizaseră cu forțele germane de ocupație erau adesea supuse umilirii publice și actelor justițiare.

El-Toukhy a spus că temele poveștii se regăsesc și în comentariile sale despre reprezentare.

„Filmul meu este despre invizibilitatea femeilor”, a spus ea. „Este despre a fi obiectificate, pe de o parte, iar pe de altă parte, despre a fi nevăzute și fără voce.”

Deși s-a declarat recunoscătoare pentru atenția generată de prezența sa în competiție, El-Toukhy a spus că și-ar dori să aibă alături mai multe cineaste.

„Desigur, mi-ar plăcea să am mai multe colege în competiție alături de mine”, a afirmat regizoarea. „După #MeToo, toate eram foarte conștiente de acest dezechilibru de gen, iar în ultimii doi ani s-a întâmplat ceva, astfel încât parcă ne întoarcem la ceea ce era înainte”, consideră El-Thoukhy.

Actrița Mathilde Arcel, care o interpretează pe Marie, a spus că filmul aduce în atenție femeile care au purtat decenii la rând stigmatul unor relații din timpul războiului.

„Există femei care nici măcar nu le-au spus vreodată familiilor lor că au trecut prin astfel de lucruri”, a declarat actrița. „Chiar și astăzi, când Danemarca sărbătorește Ziua Eliberării, unele dintre ele încă se tem și încă le este rușine”, a conchis ea.