Caracterizarea lui Nicușor Dan: „E un președinte jucător, dar joacă în alte condiții” 

Nicușor Dan „transmite că nu va ceda niciunui fel de presiuni”, crede politologul Cristian Pîrvulescu, care a comentat pentru HotNews ieșirea lui Nicușor Dan de miercuri seară. Președintele a făcut un „apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment” în declarația sa de două minute.

„Interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării”, a spus președintele, la finalul celor două zile de consultări ale premierului desemnat, încheiate fără ca vreun partid să-și exprime susținerea oficială.

Eugen Tomac mai are cinci zile pentru a obține cele 233 de voturi necesare învestirii.

HotNews: Este poate cea mai dură declarație a lui Nicușor Dan din ultima perioadă. Cine este un prim destinatar al acestui mesaj?

Cristian Pîrvulescu: Cu siguranță acei politicieni care au făcut declarațiile împotriva președintelui și a încercării de a crea o presiune asupra președintelui. În ultimele zile am asistat, din partea unor partide despre care credeam că i-au dat președintelui asigurări că îi vor sprijini proiectul…

– PNL și USR?

– Nu, mă refer la UDMR, mă refer la PSD în egală măsură. Deci nu numai PNL și USR. PNL și USR, de fapt, au rămas constante. PNL și USR au fost de la început, mai degrabă, ostile ideii unui prim-ministru Tomac. Pe când UDMR și PSD nu au fost ostile și au sugerat că vor susține așa ceva – din câte înțelegem, pentru că niciodată aceste întâlniri nu au fost făcute publice.

În întâlnirile între președinte și liderii partidelor, această formulă a fost prezentată. PNL a fost categoric contra prin vocea domnului Bolojan, USR a fost sceptic, fără să meargă până la o decizie totală împotriva președintelui, pe când PSD, UDMR, minoritățile și neafiliații au fost mai degrabă de acord să sprijine.

Președintele constată că, deși au promis ceva, nu se țin de promisiuni și schimbă radical discursul. Le atrage atenția asupra riscurilor, care nu sunt doar politice, pentru că mulți gândesc, așa cum a spus președintele, în termenii alegerilor din 2028, locale și parlamentare. Dar sunt riscuri economice.

Politologul Cristian Pîrvulescu. Foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

Ce face Nicușor Dan „chiar mai bine decât au făcut alți președinți”

– Președintele și-a început discursul cu „am auzit opinii că am dat satisfacție lui X față de Y”. Considerați că președintele a acționat în avantajul PSD?

– Nu, în niciun caz. Știu că ceea ce așteptau foarte mulți era ca președintele României să rămână un politician angajat într-o anumită direcție. Nu putea să neglijeze nu doar responsabilitățile funcției, care sunt definite foarte clar în articolul 85 din Constituție, în special în 85.3.

Dar nu putea să neglijeze nici realitatea faptului că nu are sprijin politic din partea unui partid, iar partidul pe care l-a creat nu pare dispus să-i ofere acest sprijin.

De fapt, din partea acestui partid și a celor apropiați de USR din PNL vin criticile cele mai importante. Vin din partea domnului Ciucu și din partea unora din USR care consideră că președintele nu a susținut până la capăt guvernul Bolojan.

Președintele nu susține guverne, președintele nu face altceva decât să asigure supraviețuirea statului, ceea ce a și spus în declarația de presă pe care a făcut-o. Are o responsabilitate instituțională dincolo de partidele politice.

Nu putea, în situația în care relațiile s-au tensionat în coaliție, să facă altceva. Nu putea să oblige un partid, fără să-și încalce atribuțiile constituționale, să rămână la guvernare, mai ales că acel partid estima că presiunile care s-au făcut și situația s-au schimbat în mod radical. Ceea ce poate să facă este să încerce să ofere stabilitate.

Obligația președintelui este să asigure condițiile pentru ca puterile în stat să funcționeze și statul să-și atingă obiectivele.

Eu cred că exact asta face și o face chiar mai bine decât au făcut alți președinți, dar nu este ceea ce așteptau mulți din susținătorii săi, care voiau un președinte jucător de o altă factură.

Nicușor Dan nu este un președinte spectator, este un președinte jucător, dar joacă în alte condiții și aceste condiții sunt legate de lipsa unui partid de susținere și de schimbarea legislației privind referendumul și de riscurile unei suspendări, care în acest moment este cerută de extremiști, dar care este gândită de foarte mulți, inclusiv dintre susținătorii săi. Ori un asemenea scenariu este un scenariu-catastrofă, care ar împinge România în prăpastie.

„Nu va ceda”

– Cum va fi afectat Nicușor Dan de o eventuală respingere, după ce a ieșit din nou să-și susțină alegerea?

– Nu va ceda. Nicușor Dan va avea o a doua propunere. Dacă partidele vor merge pe o confruntare directă cu președintele, pe adâncirea crizei și împingerea României în prăpastie, Nicușor Dan va veni cu o propunere de-a dreptul tehnocrată, pentru că până acum a venit cu o propunere de politicieni independenți, cu un guvern tehnic.

– Pot PNL, USR, UDMR și PSD să voteze alături de grupurile mici, rupte din partidele catalogate drept antieuropene?

– Sunt convins că, la o analiză rațională, inclusiv grupări din interiorul USR și PNL vor deveni circumspecte și vor încerca să se raporteze realist la această situație. Știți că un guvern nu poate să fie judecat înainte de a ajunge la guvernare. Guvernul Bolojan este judecat în funcție de rezultatele guvernării, nu în funcție de promisiunile pe care le-a făcut. La fel se va întâmpla și cu guvernul Tomac, în măsura în care va primi votul de învestitură.

Este un guvern care va trebui să rezolve problemele importante și pe care partidele politice vor trebui să-l agreeze. Pentru că nu au majoritate. Sau să-l răstoarne și să-și asume responsabilitatea unei crize. Nu ne putem juca cu crizele la infinit, doar pentru că partidele politice au interese pe care le pot considera legitime. Dar nu sunt interese naționale, sunt interese de grup.

– E vreo șansă să mai schimbe Nicușor Dan ceva cu acest mesaj? Liberalii, cel puțin, vor lua o decizie finală în mai puțin de 24 de ore.

-Eu cred că intervenția președintelui are o direcție clară: aceea de a-i obliga să-și asume responsabilitatea. Vom vedea. Nu mă aștept ca PNL să renunțe. Nu mă aștept ca domnul Bolojan să renunțe. Dar ați văzut că există voci în interiorul PNL-ului, cum este Alin Tișe, care cere un vot în favoarea lui Tomac.