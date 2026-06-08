Mesajul transmis „în secret” de Zelenski prin magnatul Roman Abramovici lui Putin

Volodimir Zelenski a declarat duminică că miliardarul rus Roman Abramovici s-a întâlnit cu el la Kiev și s-a oferit să transmită un mesaj Kremlinului privind perspectivele de pace, însă liderul ucrainean a reiterat că guvernul său nu va abandona regiunea Donbas, scrie Reuters.

Declarația lui Zelenski pentru Sky News în timpul discuțiilor de la Londra au marcat prima sa recunoaștere a faptului că miliardarul a călătorit în capitala Ucrainei și a fost implicat într-o oarecare măsură în negocieri.

„A venit la Kiev. A spus «Îți trimit un mesaj direct. Și vreau să iau un mesaj de la tine și să i-l dau (președintelui rus Vladimir) Putin». Dar a precizat că totul trebuie să se desfășoare în secret, fără niciun fel de declarații publice”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a spus că întâlnirea „nu a fost un secret”, adăugând că rușii vor să știe ce este „gata să facă Kievul”.

„Am spus că întrebarea nu este despre noi. Luptați împotriva noastră pe teritoriul nostru. I-am spus despre Donbas și acesta a fost mesajul cheie. I-am spus că nu vom pleca de pe teritoriul nostru. Nu, nu vă vom oferi o victorie în acest fel. Și nu o veți obține”, a spus liderul de la Kiev.

Abramovici, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, se află pe lista de sancţiuni ale Regatului Unit şi UE, în urma invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, după ce a fost acuzat că are „legături clare” cu regimul lui Putin.

Miliardarul rus a jucat un rol important în negocierile nereușite de încetare a luptelor din primele săptămâni ale invaziei și într-un acord care să asigure transporturile de cereale din Marea Neagră, dar de atunci a fost mai puțin vizibil.

Putin a precizat clar că Rusia nu este pregătită să înceteze luptele din Ucraina până când Kievul nu abandonează regiunea Donbas, formată din regiunile Donețk și Lugansk. Forțele ucrainene dețin aproximativ o cincime din Donețk, iar Zelenski a declarat că nu o va abandona, nici pe aceasta, nici pe zecile de mii de ucraineni de acolo.

Zelenski a exclus din nou orice întâlnire cu Putin în Rusia sau Belarus. Liderul ucrainean a spus că ar accepta oprirea luptelor de pe liniile frontului existente ca fiind cea mai rapidă modalitate de a continua discuțiile, dar că acest lucru nu implică renunțarea la teritoriu.

„Da. Este cea mai rapidă cale”, a spus Zelenski. „(Dar) vrem să punem capăt războiului într-un mod care să împiedice reapariția lui. Nu este vorba doar de a îngheța (luptele), ci cea mai rapidă cale este să le înghețăm și să le transferăm într-un cadru diplomatic.”