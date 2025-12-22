Mesele de Sărbători pot fi „furtuna perfectă“ pentru digestie. Dr. Lucian Alecu, chirurg MedLife: „Nu stați acasă dacă aveți dureri abdominale severe“

Sărbătorile sunt perioade aglomerate pentru medicii din camerele de gardă ale spitalelor și pentru chirurgi. Problemele digestive sunt principala cauză, spun specialiștii. „Mesele bogate în grăsimi, consumate în exces și fără pauze reale, asociate frecvent cu alcool creează toate condițiile pentru apariția unor complicații acute. Pentru unii pacienți, acestea sunt primul semn că aveau deja o problemă nediagnosticată“, subliniază subliniază dr. Lucian Alecu , șef de secție specialități chirurgicale în cadrul Spitalului MedLife Medical Park. Totuși, chiar dacă suspectăm o problemă digestivă, este important să ajungem într-o cameră de gardă care acoperă principalele specialități, pentru că unele manifestări ar trebui investigate de mai mulți specialiști. Spitalul MedLife Medical Park dispune de toate liniile de gardă necesare în perioada Sărbătorilor de iarnă.

De Crăciun și Anul Nou, digestia este forțată să facă față unei cantități mari de grăsimi și alimente procesate într-un timp scurt. Organismul este cu atât mai nepregătit pentru preparatele tradiționale după mai multe săptămâni de post. Revenirea bruscă la alimente bogate în grăsimi și carne pune o presiune suplimentară pe sistemul digestiv. „Organismul nu are timp să se adapteze. Tranziția ar trebui să fie treptată, altfel riscul de dezechilibru crește semnificativ“, explică dr. Alecu.

Pentru persoanele care au deja litiază biliară, cunoscută popular drept „pietre la fiere“, efortul suplimentar pe care aparatul digestiv trebuie să-l facă pentru a procesa mâncărurile grele poate declanșa o adevărată reacție în lanț. Vezica biliară se contractă pentru a elimina bila necesară digestiei, iar calculii pot migra către căile biliare. Durerea abdominală severă poate anunța o urgență ce necesită intervenție medicală rapidă, atrage atenția chirurgul.

Urgențele care ajung cel mai frecvent la chirurgie

În perioada sărbătorilor, cele mai multe prezentări la camera de gardă sunt legate de colecistita acută, icterul mecanic și pancreatita acută, enumeră medicul și le explică pe rând.

Colecistita acută apare atunci când o piatră blochează evacuarea bilei din vezica biliară, determinând inflamație, infecție și dureri intense. În unele cazuri, vezica se dilată excesiv, peretele se îngroașă, iar riscul de complicații crește rapid.

Icterul mecanic apare atunci când un calcul migrează din vezica biliară în calea biliară principală și blochează scurgerea bilei către intestin. Pielea și ochii capătă o colorație galbenă, urina se închide la culoare, iar starea generală a pacientului se deteriorează.

Cea mai gravă dintre aceste afecțiuni este pancreatita acută. „Este o boală cu potențial sever, uneori imprevizibil. Chiar și cu tratament corect, poate evolua cu complicații majore“, avertizează dr. Alecu. De aceea, este esențial ca, de la primele dureri abdominale serioase, pacienții să se prezinte la camera de gardă pentru investigații cât mai rapide și intervenții de urgență.

„Am mai avut dureri, dar au trecut cu pastile“

Dr. Lucian Alecu a întâlnit multe cazuri de pacienți care știau că au litiază biliară și care au mai avut episoade dureroase în trecut, dar le-au tratat acasă, cu medicamente pentru digestie sau antispastice. De fiecare dată, durerea a trecut, iar intervenția chirurgicală a fost amânată. Însă de Sărbători, când sistemul digestiv este „bombardat“ cu grăsimi și alcool în exces, pot apărea episoadele acute care necesită intervenție chirurgicală de urgență.

Niciunul dintre episoadele dureroase în cazul litiazei biliare nu este inofensiv. Fiecare puseu inflamator modifică țesuturile locale și face intervenția chirurgicală ulterioară mai dificilă. „Amânarea deciziei de a recurge la singurul tratament posibil pentru litiaza biliară – colecistectomia (extirparea completă a vezicii biliare pe cale chirurgicală), folosind medicamente și suplimente simptomatice, nu rezolvă problema, ci o complică“, explică dr. Lucian Alecu.

De ce e greșit să amânăm intervenția chirurgicală în cazul pietrelor la fiere

După o masă copioasă, cum sunt cele tradiționale românești de Sărbători, la care se consumă și alcool, se poate declanșa colecistita acută, o complicație a litiazei biliare. „Dintr-o dată apar durerile abdominale în etajul superior, cu iradiere către dreapta, greață, vărsături, febră, frison. De cele mai multe ori, pacientul evită să meargă din start la camera de gardă și încearcă să rezolve problema la domiciliu, cum a făcut-o poate și în trecut. Dacă nu reușește, ajunge la Urgențe, unde, în urma unui examen clinic care este foarte sugestiv pentru o astfel de afecțiune și o ecografie abdominală, se descoperă existența unui proces inflamator infecțios la nivelul colecistului. O colecistită acută poate să evolueze rapid către complicații evolutive foarte grave, dificil de tratat. În aceste cazuri, intervenția chirurgicală, care este absolut obligatorie, este mult mai dificilă decât în condiții obișnuite, la rece“, detaliază chirurgul.

În mod normal, colecistectomia, adică îndepărtarea chirurgicală a colecistului se face când la acel nivel nu există un proces inflamator activ, astfel că intervenția se face laparoscopic, cu suferință minimă pentru pacient și cu recuperare rapidă. „Atunci când se operează la rece, pacientul poate pleca acasă a doua zi, disconfortul abdominal este minim, recuperarea este foarte rapidă. Având în vedere cât de răspândită a devenit chirurgia laparoscopică în cazul acestei afecțiuni – și la noi în țară este standard de aur pentru litiaza biliară – ar fi bine ca pacientul să nu întârzie luarea deciziei de extirpare a colecistului ocupat de calculi, care este nefuncțional și care poate să ducă la complicații foarte grave“, subliniază dr. Alecu.

În urgență, colecistectomia, chiar dacă se realizează tot minim invaziv, durează mai mult și este mult mai dificilă. Vestea bună este, însă, că pacienții, chiar dacă se confruntă cu o complicație serioasă, cum este colecistita gangrenoasă perforată cu abces hepatic, beneficiază în urgență, la Spitalul MedLife Medical Park, de chirurgia laparoscopică. „Sunt foarte rare situațiile în care se ajunge la chirurgia deschisă“, precizează dr. Lucian Alecu.

Când o indigestie e, de fapt, icter mecanic

Există și pacienți care află abia în camera de gardă că au litiază biliară, când apar complicațiile serioase. Pentru ei, masa de Sărbători devine momentul în care o afecțiune altfel silențioasă se manifestă brusc, sub forma unei urgențe chirurgicale. Colecistita acută nu este singura complicație serioasă a prezenței calculilor în calea biliară.

În contextul meselor bogate în grăsimi, calculii se pot mișca, pot ajunge în calea biliară și pot bloca evacuarea căii biliare în duoden, ceea ce poate duce la un icter mecanic, avertizează medicul. „Pe lângă durerile destul de violente în etajul abdominal superior, observă că încep să i se îngălbenească tegumentele, că urina e mai închisă la culoare. În realitate, calea biliară este astupată, bila nu se mai evacuează în duoden, iar pacientul dezvoltă icter mecanic, care este tot o urgență medicală și care se rezolvă, în majoritatea cazurilor tot minim invaziv, printr-o combinare a metodelor chirurgicale și endoscopice. Calculii migrați în calea biliară sunt scoși realizându-se dezobstrucția căii biliare prin endoscopie intervențională, iar ulterior se face colecistectomie laparoscopică – se îndepărtează organul din care au plecat acești calculi.“

Tratamentele simptomatice pot agrava situația

Durerile abdominale apărute după mese copioase sunt adesea puse pe seama mâncării grele, iar primul reflex este automedicația.

„Durerea abdominală severă, persistentă, care nu cedează la medicamente uzuale și se asociază cu greață, vărsături, febră sau stare generală alterată, nu trebuie ignorată“, subliniază chirurgul. În aceste situații, statul acasă poate întârzia diagnosticul și tratamentul, crescând riscul de complicații.

Pancreatita acută, complicația cu cel mai mare risc

Atunci când un calcul biliar declanșează pancreatita acută, conduita medicală devine mult mai complexă. De multe ori, intervenția chirurgicală nu se face imediat. Prioritatea este stabilizarea pacientului și controlul procesului inflamator, prin tratament medicamentos și monitorizare atentă.

Abia după ce inflamația este ținută sub control se poate interveni chirurgical pentru îndepărtarea vezicii biliare, de regulă pe cale laparoscopică. Dacă această etapă este amânată prea mult, riscul de recidivă rămâne crescut, iar fiecare episod ulterior poate fi mai sever decât precedentul, semnalează dr. Lucian Alecu.

Ce se întâmplă când pacientul ajunge la camera de gardă

Ajuns la spital, pacientul este evaluat de o echipă multidisciplinară. Diagnosticul se bazează pe examen clinic, analize de sânge și investigații imagistice, precum ecografia abdominală sau tomografia computerizată. În funcție de gravitatea situației și de bolile asociate, se decide fie intervenția chirurgicală de urgență, fie temporizarea acesteia și tratamentul medicamentos.

Este important ca evaluarea să se facă într-un spital care dispune de toate liniile de gardă necesare, deoarece simptomele digestive pot ascunde uneori alte urgențe majore, inclusiv cardiovasculare, încheie dr. Lucian Alecu.

